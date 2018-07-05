Як зірки відзначили День незалежності США: яскраві фото з соцмереж
4 липня у США відзначили одне з головних національних свят – День незалежності країни. Цей день американці традиційно святкують парадами, барбекю та феєрверками.
Зірки також поділилися у соцмережах знімками, зробленими під час святкування Дня незалежності США.
Пропонуємо переглянути найкращі фото знаменитостей, зроблені в честь національного свята.
Кім Кардашян:
Джон Ледженд:
Дженніфер Гарнер:
Ліза Рінна:
Гвінет Пелтроу:
Галь Гадот:
Кендалл Дженнер:
Джіджі Хадід:
Різ Візерспун:
Лінда Євангеліста:
Мадонна:
Меланія Трамп:
Селена Гомес:
Сінді Кроуфорд:
Олівія Калпо:
Хлоя Кардашян:
Ніколь Шерзінгер:
Келлі Кларксон:
Джерело: 24 Канал
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