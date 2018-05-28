Як зменшити надмірне потовиділення: поради дерматолога

Найчастіше надлишкова пітливість виникає при фізичних навантаженням чи високій температурі. У таких випадках це явище цілком нормальне.

Проте причиною надлишкової пітливості або гіпергідрозом можуть бути збої в роботі систем людини, інформує "Живи Активно".

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Дерматовенеролог Ольга Копаниця пояснила, як зменшити надмірну пітливість.

Купіть антиперспірант, який пореться проти підвищеної пітливості. Такий засіб може блокувати до 40% потових залоз.

Щоб зменшити пітливість, носіть одяг з натуральних тканин, позбавтеся від хронічних захворювань та попередньо зверніться до лікаря для обрання заспокійливих засобів та препаратів кальцію. Пітливість рук, пахвових западин і стоп може подолати протирання слабкими розчинами формаліну, таніну (але лише у короткий період часу).

Усунути цю проблему можна за допомогою хірургічного втручання – видалення ділянок шкіри, що містять значну кількість потових залоз.

Для боротьби із надмірною пітливістю використовують ін'єкційні препарати – ботокс і диспорт. Вони блокують роботу дрібних нервових закінчень і тим самим порушують регуляцію потовиділення.

Проте перш, ніж вдатися до лікування, необхідно проконсультуватися із лікарем для вибору найкращої методики.

До слова, неприємний запах з рота здатний не лише зіпсувати настрій, а й спричинити багато незручностей у спілкуванні з людьми.