Як зменшити ризик розвитку старечого недоумства

Вчені з Колумбійського університету встановили спосіб, що допоможе покращити пам'ять літніх людей.

Про це пише MedicalXpress.

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Вони виявили, що остеокальцин, який виробляється клітинами кісткової тканини, сприяє поліпшенню пам'яті.

Раніше біологи встановили, що фізичні вправи вивільняють білок RbAp48, що перешкоджає настанню старечого недоумства (деменції).



Що перешкоджає настанню старечого недоумства

У новій роботі вчені довели, що RbAp48 взаємодіє з остеокальцином. RbAp48 контролює активність генів, що кодують нейротрофічний фактор мозку, що важливий для довготривалої пам’яті і білковий рецептор GPR158. Робота цих сполук залежить від остеокальцину.

За словами дослідників, навіть невелика фізична активність, наприклад, ходьба, допомагає вивільнити остеокальцин і RbAp48, що зменшує ризик розвитку старечого недоумства.

Висновок вчених: фізичні вправи допоможуть зменшити ризик розвитку деменції.



Фізичні вправи допоможуть зменшити ризик розвитку старечого недоумства

Що таке деменція? Це синдром стійкого порушення когнітивних функцій у результаті органічного ураження мозку. Частота деменції зростає з віком. В Україні на деменцію страждають 63 тисячі людей, щороку занедужують понад 4,5 тисячі осіб.

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