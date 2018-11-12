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      Як зменшити ризик серцево-судинних захворювань

      469 Читать новость на русском
      Як зменшити ризик серцево-судинних захворювань
      Як зменшити ризик серцево-судинних захворювань

      Група вчених з Університету Суррея (Англія) і Дюссельдорфського університету імені Генріха Гейне (Німеччина) виявили, що вплив денного світла допомагає знизити ризик серцево-судинних захворювань.

      Про це пише портал EurekAlert!.

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      У дослідженні взяли участь 14 людей. Їх піддали впливу блакитного світла (довжина хвилі 450 нанометрів) протягом 30 хвилин, а це відповідає перебуванню на денному світлі.

      В ході експерименту в учасників оцінювали жорсткість артерій, ступінь розширення кровоносних судин, артеріальний тиск і рівень оксиду азоту в плазмі крові.

      Вчені виявили, що блакитне світло сприяє зменшенню систолічного артеріального тиску (тиск при скороченні серця) на 8 міліметрів ртутного стовпа. Крім того, у випробовуваних знизилися інші показники ризику серцево-судинних захворювань, а також збільшилася релаксація напруги судин. Вплив блакитного світла призвів до збільшення концентрації оксиду азоту, який бере участь в захисті кровоносної системи.

      Отримані результати допоможуть у створенні нових методів профілактики хвороб серця і судин.

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      Теги: Здоров'я Здорове життя дослідження Серцево-судинні захворювання
      Джерело: 24 Канал
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