Як зменшити ризик серцево-судинних захворювань

Група вчених з Університету Суррея (Англія) і Дюссельдорфського університету імені Генріха Гейне (Німеччина) виявили, що вплив денного світла допомагає знизити ризик серцево-судинних захворювань.

Про це пише портал EurekAlert!.

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У дослідженні взяли участь 14 людей. Їх піддали впливу блакитного світла (довжина хвилі 450 нанометрів) протягом 30 хвилин, а це відповідає перебуванню на денному світлі.

В ході експерименту в учасників оцінювали жорсткість артерій, ступінь розширення кровоносних судин, артеріальний тиск і рівень оксиду азоту в плазмі крові.

Вчені виявили, що блакитне світло сприяє зменшенню систолічного артеріального тиску (тиск при скороченні серця) на 8 міліметрів ртутного стовпа. Крім того, у випробовуваних знизилися інші показники ризику серцево-судинних захворювань, а також збільшилася релаксація напруги судин. Вплив блакитного світла призвів до збільшення концентрації оксиду азоту, який бере участь в захисті кровоносної системи.

Отримані результати допоможуть у створенні нових методів профілактики хвороб серця і судин.

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