Як зменшити шкоду від продуктів: прості поради

Виробники продуктів часто додають у їжу для покращення вигляду, смакових якостей та терміну зберігання різні харчові додатки. І часто вони є шкідливими. Деякі з них можуть навіть спричинити алергію.

Одна з найважливіших правил покупки продуктів – звертайте увагу на дату виготовлення і термін споживання, передає Мaximum.

Чим більший термін придатності у продукту – тим більша ймовірність, що він містить шкідливі додатки.

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Також краще уникати продуктів, у складі яких є харчові додатки з позначенням "Е". Чимало харчових додатків можуть викликати серйозні розлади шлунку, нудоту, блювоту та алергічні реакції.

Алергію можуть викликати такі додатки, як: підсилювачі аромату і смаку, соєвий лецитин та харчові барвники. Також небезпечними для здоров'я є парабени, бензоат натрію і діоксид сірки.

А також не лінуйтесь і готуйте їжу самі – тоді ви точно знатимете, що саме містить ваш сніданок, обід чи вечеря. Не використовуйте готових приправ для конкретної страви та заправками для їжі.

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