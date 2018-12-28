Як зменшити симптоми депресії на 48%

Зменшити ризик депресії майже вдвічі можна – твердять вчені психологи з Університетського коледжу Лондона за допомогою культури.

Результати дослідження, яке тривало впродовж 10 років, опублікували у журналі British Journal of Psychiatry.

Читайте також: Чому виникає новорічна депресія: пояснення лікаря

Вчені проаналізували дані двох тисяч жителів Великобританії старше 50 років.

Вони виявили, що помірно "культурне життя", тобто відвідування виставок, кінотеатрів, музеїв та інших культурних закладів, зменшує симптоми депресії на 32%. А от, якщо це робити хоча б раз на місяць, то це допоможе зменшити прояви захворювання аж на 48%.

Депресія – симптоми • пригнічення;

• втрата інтересу;

• неможливість відчувати радість;

• зменшення життєвої енергії, пасивність;

• тривога;

• сонливість або безсоння;

• низька концентрація;

• втрата апетиту;

• низька самооцінка;

• відчуття провини чи відчаю;

• думки про самогубство.

Психологи вбачають причини такого позитивного ефекту у зустрічах з друзями, появі нових соціальних зв'язків, яскравих позитивних переживаннях, зниженні почуття ізоляції і самотності.



Щоб зменшити симптоми депресії на 48%, часто відвідуйте кінотеатри, музеї

Все це може знизити рівень кортизолу – гормону, який пов'язаний з хронічними запальними процесами, який проявляє надмірну активність у людей, які страждають депресією.

Відвідування культурних заходів прямо веде до вироблення гормону дофаміну, який покращує позитивні емоції.

Одна з дослідників Дейзі Франкурте зазначила, що регулярне відвідування культурних подій – це як рекомендації вживати не менше 5 порцій фруктів та овочів на день, щоб підтримати здоров’я людини.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.