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Як зменшити темну смужку на животі під час вагітності

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Як зменшити темну смужку на животі під час вагітності
Як зменшити темну смужку на животі під час вагітності / elembarazo.net

Темна смужка під час вагітності на животі свідчить про сплески гормонів. Та жінок, які чекають немовля, часто ця смужка волосся дуже дратує.

Темна смужка, зазвичай, сама зникає після пологів протягом трьох місяців, повідомляє "Наша мама".

Та якщо жінки через них нервуються, сплески гормонів можна подолати домашніми засобами та доглядом. 

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1. Медики рекомендують зберігати груди та зону живота зволоженими протягом всієї вагітності. Варто використовувати лосьйони, які містять вітамін Е. Наносьте крем двічі на день та втирайте у шкіру масажними коловими рухами.

2. Їжте продукти, багаті на вітаміни А, С і Е. Вони сприяють еластичності шкіри та здатності до регенерації.

Якщо лінія вагітності самостійно не зникає протягом 3 місяців після пологів і якщо ви помітили темні плями і на обличчі – варто звернутись до дерматолога.

Як зменшити темну смужку на животі під час вагітності

Під час вагітності важливо добре зволожувати своє тіло

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Вагітність і пологи Лікування Поради
Джерело: 24 Канал
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