Як зменшити темну смужку на животі під час вагітності

Темна смужка під час вагітності на животі свідчить про сплески гормонів. Та жінок, які чекають немовля, часто ця смужка волосся дуже дратує.

Темна смужка, зазвичай, сама зникає після пологів протягом трьох місяців, повідомляє "Наша мама".

Та якщо жінки через них нервуються, сплески гормонів можна подолати домашніми засобами та доглядом.

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1. Медики рекомендують зберігати груди та зону живота зволоженими протягом всієї вагітності. Варто використовувати лосьйони, які містять вітамін Е. Наносьте крем двічі на день та втирайте у шкіру масажними коловими рухами.

2. Їжте продукти, багаті на вітаміни А, С і Е. Вони сприяють еластичності шкіри та здатності до регенерації.

Якщо лінія вагітності самостійно не зникає протягом 3 місяців після пологів і якщо ви помітили темні плями і на обличчі – варто звернутись до дерматолога.

Під час вагітності важливо добре зволожувати своє тіло

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