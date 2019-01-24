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      Як зменшити тиск у стресовій ситуації: неочікуваний висновок

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      Як зменшити тиск у стресовій ситуації
      Як зменшити тиск у стресовій ситуації / unsplash.com

      Американські вчені з Університету Аризони з'ясували, що наявність романтичного партнера може значно полегшити фізіологічну реакцію організму на стрес (збільшення артеріального тиску).

      У їхньому експерименті взяли участь 102 людини, 75% з яких – жінки. 

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      Кожен учасник перебував в гетеросексуальних відносинах зі своїм романтичним партнером в середньому півтора року, пише журнал Psychophysiology. Учасники надали дані про себе та розповіли про те, чи задоволені вони стосунками.

      Перед початком експерименту вчені виміряли рівень артеріального тиску учасників – один з показників фізіологічної реакції в стресовій ситуації. Після цього учасників попросили на чотири хвилини поставити ноги в холодну воду (температура якої –близько 4°C) . 

      Залежно від групи разом з учасником на експерименті був присутній їх романтичний партнер, або вони повинні були подумати про нього. Учасників з контрольної групи попросили подумати про їх дні і найближчі плани на них.

      Романтичний партнер або думка про нього зменшує тиск у стресовій ситуації
      Романтичний партнер або думка про нього зменшує тиск у стресовій ситуації

      Вчені з'ясували, що присутність романтичного партнера і навіть думки про нього приводять до меншого підвищення як систолічного, так і діастолічного тиску в стані стресу в порівнянні з контрольною групою. Проте така залежність спостерігалася в учасників, які були задоволені стосунками. А ті, хто не був задоволений у стосунках, мали вищий рівень під час стресової ситуації.

      Висновок дослідників: присутність романтичного партнера або думка про нього може бути психологічним захистом, що покращує психічне самопочуття під час стресової ситуації.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія
      Джерело: 24 Канал
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