Як зменшити тиск у стресовій ситуації: неочікуваний висновок

Американські вчені з Університету Аризони з'ясували, що наявність романтичного партнера може значно полегшити фізіологічну реакцію організму на стрес (збільшення артеріального тиску).

У їхньому експерименті взяли участь 102 людини, 75% з яких – жінки.

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Кожен учасник перебував в гетеросексуальних відносинах зі своїм романтичним партнером в середньому півтора року, пише журнал Psychophysiology. Учасники надали дані про себе та розповіли про те, чи задоволені вони стосунками.

Перед початком експерименту вчені виміряли рівень артеріального тиску учасників – один з показників фізіологічної реакції в стресовій ситуації. Після цього учасників попросили на чотири хвилини поставити ноги в холодну воду (температура якої –близько 4°C) .

Залежно від групи разом з учасником на експерименті був присутній їх романтичний партнер, або вони повинні були подумати про нього. Учасників з контрольної групи попросили подумати про їх дні і найближчі плани на них.



Романтичний партнер або думка про нього зменшує тиск у стресовій ситуації

Вчені з'ясували, що присутність романтичного партнера і навіть думки про нього приводять до меншого підвищення як систолічного, так і діастолічного тиску в стані стресу в порівнянні з контрольною групою. Проте така залежність спостерігалася в учасників, які були задоволені стосунками. А ті, хто не був задоволений у стосунках, мали вищий рівень під час стресової ситуації.

Висновок дослідників: присутність романтичного партнера або думка про нього може бути психологічним захистом, що покращує психічне самопочуття під час стресової ситуації.

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