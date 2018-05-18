Як зменшити відчуття тривоги під час робочого дня: простий спосіб

Як би це надто просто не звучало, але підвищити продуктивність праці на робочому місці можна шляхом виключення з обов’язків працівників перегляду електронної скриньки.

Такого висновку дійшла науковець Глорія Марк з Університету Каліфорнія/Ірвін разом із колегами, передає Zhyvyaktyvno.

Під час дослідження вони під'єднали добровольців до приладів, які визначають частоту серцебиття, у цей час комп’ютер фіксував частоту відкривання "вікон" на робочому столі.

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Учасники, які перечитували електронне листування, відкривали програми удвічі частіше – в середньому по 37 разів на годину та перебували у стані підвищеної тривоги. А працівники, які не переглядали пошту, клікали по 18 разів на годину і мали рівний ритм серцебиття.

Люди, які не переглядали пошту протягом п’яти днів, мали природніші показники серцебиття, почувались краще під час виконання роботи, могли зосередитись на конкретному завданні без зайвого стресового навантаження.

Тож висновок вчених такий, що відсутність факторів, які відволікають, сприяє підвищенню продуктивності праці.