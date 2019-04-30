Як змінилася вартість Великодня за останні 10 років

Щороку пасхальні святкування для українців стають дорожчими, бо ціни на місці не стоять. Але все ж розмір заробітної плати також потроху зростає, за винятком кризових періодів. 24 канал порахував, як в середньому змінювалася вартість великодніх святкувань та скільки пасок може собі дозволити на мінімальну зарплату українська родина.

Загалом великодній кошик щороку дорожчає на 10-20%, свідчать підрахунки. Що узгоджується з показниками інфляції в Україні.

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Дані про вартість паски і великоднього кошика ми брали в Інституту аграрної економіки та з українських ЗМІ.

Дані про мінімальну заробітну плату взято у видання "Мінфін". Зауважимо, що "мінімалка" змінювалася кілька разів на рік в окремі періоди, тому ми брали цифри станом на той місяць весни, коли святкувався Великдень.

Порівнявши показники мінамальної зарплати з 2008 року та вартість паски і великоднього кошика, отримали ось таку тенденцію: росло все.

Дані інтерактивні – наведіть курсор на точку на лінії, щоб побачити цифру

Щоб дізнатися, чи стали українці бідніші, ми порахували, скільки пасок можна було придбати в різні роки на мінімальну зарплату. Отримали такі цифри.



Найменше пасок українці могли собі дозволити у 2014-2015 роках

"Провал" у цінах періоду 2014-2015 якраз відповідає політичній та економічній кризі цих років, тоді ми мали інфляцію 43% за два роки, проблеми з курсом гривні.

Але навіть усереднені підрахунки "великодніх можливостей" свідчать, що потроху з прірви ми вибираємося, хоча й не швидко і стабільно.

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