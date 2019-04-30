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      Як змінилася вартість Великодня за останні 10 років

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      Як змінилася спроможність українців святкувати Великдень
      Як змінилася спроможність українців святкувати Великдень / 24 канал

      Щороку пасхальні святкування для українців стають дорожчими, бо ціни на місці не стоять. Але все ж розмір заробітної плати також потроху зростає, за винятком кризових періодів. 24 канал порахував, як в середньому змінювалася вартість великодніх святкувань та скільки пасок може собі дозволити на мінімальну зарплату українська родина.

      Загалом великодній кошик щороку дорожчає на 10-20%, свідчать підрахунки. Що узгоджується з показниками інфляції в Україні. 

      Читайте також: Тотальне зубожіння: чи дійсно українці стали біднішими

      Дані про вартість паски і великоднього кошика ми брали в Інституту аграрної економіки та з українських ЗМІ.

      Дані про мінімальну заробітну плату взято у видання "Мінфін". Зауважимо, що "мінімалка" змінювалася кілька разів на рік в окремі періоди, тому ми брали цифри станом на той місяць весни, коли святкувався Великдень.

      Порівнявши показники мінамальної зарплати з 2008 року та вартість паски і великоднього кошика, отримали ось таку тенденцію: росло все. 

      Дані інтерактивні – наведіть курсор на точку на лінії, щоб побачити цифру

       

      Щоб дізнатися, чи стали українці бідніші, ми порахували, скільки пасок можна було придбати в різні роки на мінімальну зарплату. Отримали такі цифри.


      Найменше пасок українці могли собі дозволити у 2014-2015 роках

       

      "Провал" у цінах періоду 2014-2015 якраз відповідає політичній та економічній кризі цих років, тоді ми мали інфляцію 43% за два роки, проблеми з курсом гривні. 

      Але навіть усереднені підрахунки "великодніх можливостей" свідчать, що потроху з прірви ми вибираємося, хоча й не швидко і стабільно.

      Читайте також: В Україні стало дорожче приготувати борщ та вареники

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Публікації Статистика Інфографіка Гроші Великдень
      Джерело: 24 канал
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