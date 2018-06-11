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Як змінилася зарплата українців за останні роки: Порошенко дав відповідь

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Порошенко розповів про середню зарплату в України
Порошенко розповів про середню зарплату в України / Фото з відкритих джерел

Протягом останніх двох-трьох років середня заробітна плата в Україні зросла удвічі й надалі продовжує збільшуватися.

Про це розповів Президент України Петро Порошенко на зустрічі зі студентами Української академії лідерства в Києві.

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Середня заробітна плата для чоловіка в Києві зараз складає 14,5 тисяч гривень, це майже 600 доларів, для жінки – 13 тисяч. У Тернополі – це 7 тисяч, у  Вінниці – 8,5 тисяч, у Дніпрі – майже 10 тисяч, у Харкові – майже 10 тисяч, у Львові –9,5 тисяч. Але це у два рази більше, ніж 2-3 роки тому,
– сказав глава держави.

Окрім того, за словами українського президента, заробітна плата в селах також "різко зростає". Також, Порошенко зауважив, що зазначені суми і зростання все рівно є недостатніми.

Глава держави розповів, що в Україні за останні три з половиною роки було збудовано близько 170 заводів, на яких дуже "непогана зарплатня", але зазначив, що на західній Україні заводів більше не будують.

"Знаєте, чому? Немає людей. Частина поїхали, а частина вже не хоче працювати на 9 тисяч гривень, хочуть 11 тисяч. І це – нормально", – зазначив Порошенко.

Водночас він додав, що наразі в Україні, якщо людина хоче заробити, у неї є можливості заробити, а дуже бідні люди є і в будь-якій країні ЄС чи США.

"Ми маємо дати вудку, а не роздавати рибу. Популісти роздають рибу, яка закінчиться одразу після виборів", – підсумував Президент.

Теги: Петро Порошенко Гроші Новини України Новини політики
Джерело: 24 канал
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