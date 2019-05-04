Як змінились ціни на квартири у новобудовах Києва за 2 роки – інфографіка

Середня ціна метра квадратного у новобудовах столиці прогнозовано є найвищою в Україні. Як змінились ціни на квадратні метри на первинному ринку нерухомості Києва впродовж останніх двох років.

Скільки коштує квартира у 2019?

За даними порталу з пошуку нерухомості ЛУН.ua, станом на квітень 2019-го у Києві будують 235 житлових комплексів, понад половина з них (138) заявлені у 2019-му.

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Ціни на квартири у них залежать від району і класу житла. Вартість метра квадратного у спальному та центральному районах може відрізнятись ледь не втричі.

Після президентських виборів в Україні у квітні 2019-го, перемогу на яких здобув шоумен Володимир Зеленський, ціна метра квадратного у столичних новобудовах після двох місяців стабільності зросла.

Середня ціна на сьогодні становить 23 300 гривень, що на 1,3% (на 300 грн) більше, ніж за підсумками березня.

Як змінились ціни на квартири?

Для порівняння, у квітні 2018 – квадрат у столичній новобудові коштував 22 000 гривень. Такою ж була середня ціна метра квадратного у травні 2017-го. Таким чином за 2 роки середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва зросла на понад 5,5%.

Щоправда, у період з травня 2017-го до квітня 2018-го спостерігалась значні стрибки цін – від 20 800 у вересні 2017-го до 22 200 гривень за метр квадратний у січні 2018-го.



Ціни на квартири у новобудовах Києва у 2017-2019 роках

За словами фахівців, здорожчання метра квадратного у квітні 2019-го свідчить про те, що покупці повертаються на ринок і про жоден колапс після президентських виборів взагалі не доводиться говорити.

Порівняйте, як за рік змінились ціни на квадратні метри в Україні.

Якщо плануєте купувати житло у новобудові, перевірте надійність забудовника і дізнайтесь про схеми продажу нерухомості.

Нерухомість 24 писала, чого очікувати від нерухомості у передмісті Києва впродовж найближчих півроку.