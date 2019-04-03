Як змінились ціни на квартири у новобудовах Львові у березні: промовисті цифри

Первинний ринок нерухомості Львова вже кілька місяців поспіль демонструє небувалу стабільність.

Які тенденції спостерігались на ринку нерухомості Києва перед першим туром президентських виборів в Україні, Нерухомість 24 писала напередодні.

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Середня ціна метра квадратного у новобудовах Львова у березні 2019 залишилась на рівні 15 900 гривень за квадрат. На цьому рівні вона зберігається впродовж останніх півроку.

Мінімальна ціна метра квадратного також залишається незмінною – 10 500 гривень. Такі дані оприлюднив портал з пошуку нерухомості ЛУН.



Середня та мінімальна ціна метра квадратного у новобудовах Львова у березні 2019

Як змінились ціни на квартири у різних районах Львова?

Попри цінову стабільність ціна метра квадратного у новобудовах залежно від району Львова таки змінилась. Зросло у ціні житло економ- та комфорт-класу, натомість середня цін квартир еліт-класу, які будують переважно у центральній частині Львова залишилась без змін.

Середня ціна метра квадратного у новобудовах Львова у І кварталі 2019 Район Січень 2019, грн/м² Лютий 2019, грн/м² Березень 2019, грн/м² Сихівський 16300 16000 16300 Шевченківський 16500 16200 16300 Залізничний 18100 18400 18400 Личаківський 18100 18500 19300 Франківський 20200 20500 20300 Галицький 33600 32500 32300

Чому ростуть ціни на оренду квартир у Львові – читайте пояснення фахівця з ринку нерухомості міста.

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