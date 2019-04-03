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      Як змінились ціни на квартири у новобудовах Львові у березні: промовисті цифри

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      Ціни на квартири у новобудовах Львова у березні 2019
      Ціни на квартири у новобудовах Львова у березні 2019 / 24 канал

      Первинний ринок нерухомості Львова вже кілька місяців поспіль демонструє небувалу стабільність.

      Які тенденції спостерігались на ринку нерухомості Києва перед першим туром президентських виборів в Україні, Нерухомість 24 писала напередодні.

      Читайте також: Оренда квартир у Львові: ціни у новобудовах та старих будинках

      Середня ціна метра квадратного у новобудовах Львова у березні 2019 залишилась на рівні 15 900 гривень за квадрат. На цьому рівні вона зберігається впродовж останніх півроку.

      Мінімальна ціна метра квадратного також залишається незмінною – 10 500 гривень. Такі дані оприлюднив портал з пошуку нерухомості ЛУН.

      ціни на квартири Львів нерухомість новобудови
      Середня та мінімальна ціна метра квадратного у новобудовах Львова у березні 2019

      Як змінились ціни на квартири у різних районах Львова?

      Попри цінову стабільність ціна метра квадратного у новобудовах залежно від району Львова таки змінилась. Зросло у ціні житло економ- та комфорт-класу, натомість середня цін квартир еліт-класу, які будують переважно у центральній частині Львова залишилась без змін.

      Середня ціна метра квадратного у новобудовах Львова у І кварталі 2019
      Район Січень 2019, грн/м² Лютий 2019, грн/м² Березень 2019, грн/м² 
      Сихівський 16300 16000 16300
      Шевченківський 16500 16200 16300
      Залізничний 18100 18400 18400
      Личаківський 18100 18500 19300
      Франківський 20200 20500 20300
      Галицький 33600 32500 32300

       

       

      Чому ростуть ціни на оренду квартир у Львові – читайте пояснення фахівця з ринку нерухомості міста.

       

      Читайте поради, як надійно вкласти гроші у нерухомість:

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      Теги: Новини нерухомості України Ринок нерухомості Купівля нерухомості Первинний ринок нерухомості Новини Львова Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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