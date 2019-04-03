Як змінились ціни на квартири у новобудовах Львові у березні: промовисті цифри
Первинний ринок нерухомості Львова вже кілька місяців поспіль демонструє небувалу стабільність.
Які тенденції спостерігались на ринку нерухомості Києва перед першим туром президентських виборів в Україні, Нерухомість 24 писала напередодні.
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Середня ціна метра квадратного у новобудовах Львова у березні 2019 залишилась на рівні 15 900 гривень за квадрат. На цьому рівні вона зберігається впродовж останніх півроку.
Мінімальна ціна метра квадратного також залишається незмінною – 10 500 гривень. Такі дані оприлюднив портал з пошуку нерухомості ЛУН.
Середня та мінімальна ціна метра квадратного у новобудовах Львова у березні 2019
Як змінились ціни на квартири у різних районах Львова?
Попри цінову стабільність ціна метра квадратного у новобудовах залежно від району Львова таки змінилась. Зросло у ціні житло економ- та комфорт-класу, натомість середня цін квартир еліт-класу, які будують переважно у центральній частині Львова залишилась без змін.
|Район
|Січень 2019, грн/м²
|Лютий 2019, грн/м²
|Березень 2019, грн/м²
|Сихівський
|16300
|16000
|16300
|Шевченківський
|16500
|16200
|16300
|Залізничний
|18100
|18400
|18400
|Личаківський
|18100
|18500
|19300
|Франківський
|20200
|20500
|20300
|Галицький
|33600
|32500
|32300
Чому ростуть ціни на оренду квартир у Львові – читайте пояснення фахівця з ринку нерухомості міста.
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