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      Як змінились ціни на нерухомість у новобудовах Києва у листопаді: статистика

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      Ціни на нерухомість у новобудовах Києва у листопаді 2018
      Ціни на нерухомість у новобудовах Києва у листопаді 2018 / budport.com.ua

      Що змінилось і які тенденції спостерігались на ринку нерухомості столиці в останній місяць осені – листопад 2018 року.

      Портал ЛУН.ua оприлюднив оновлені дані щодо цін на квадратні метри у новобудовах Києва та його передмість у листопаді 2018 року.

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      Так, згідно зі статистикою, у листопаді середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва дещо знизилась у порівнянні з цінами у жовтні і становила 23 400 гривень.

      Щодо мінімальної ціни у новобудах Києва, то за листопад вона зросла до найвищої позначки від початку року – до 16 200 гривень.

      Ціни на нерухомість Київ новобудови листопад 2018
      Середня і мінімальна ціна квадратного метра у новобудовах Києва у листопаді 2018

      Вже звично, найдорожче житло у Києві продають в Печерському районі, а найменше за столичні квадратні метри у новобудовах можна заплатити у Деснянському та Дарницькому районах.

      Київ ціни на нерухомість новобудови райони листопад 2018
      Ціни на нерухомість у новобудовах у різних районах Києва у листопаді 2018

      Раніше 24 канал порівнював ціни на житло у новобудовах Києва на первинному і вторинному ринках.

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      Теги: Новини нерухомості України Новини нерухомості Новини України Ринок нерухомості Ціни на нерухомість Новини Києва статистика Первинний ринок нерухомості
      Джерело: 24 канал
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