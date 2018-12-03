Як змінились ціни на нерухомість у новобудовах Києва у листопаді: статистика

Що змінилось і які тенденції спостерігались на ринку нерухомості столиці в останній місяць осені – листопад 2018 року.

Портал ЛУН.ua оприлюднив оновлені дані щодо цін на квадратні метри у новобудовах Києва та його передмість у листопаді 2018 року.

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Так, згідно зі статистикою, у листопаді середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва дещо знизилась у порівнянні з цінами у жовтні і становила 23 400 гривень.

Щодо мінімальної ціни у новобудах Києва, то за листопад вона зросла до найвищої позначки від початку року – до 16 200 гривень.



Середня і мінімальна ціна квадратного метра у новобудовах Києва у листопаді 2018

Вже звично, найдорожче житло у Києві продають в Печерському районі, а найменше за столичні квадратні метри у новобудовах можна заплатити у Деснянському та Дарницькому районах.



Ціни на нерухомість у новобудовах у різних районах Києва у листопаді 2018

Раніше 24 канал порівнював ціни на житло у новобудовах Києва на первинному і вторинному ринках.