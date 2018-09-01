Як змінились українські школи у столиці та в селах завдяки реформі освіти: фото, відео

Без оцінок, без ручок, за одномісними партами з конструкторами Lego і інтерактивними іграми – ось так згідно з концепцією "Нової української школи" має виглядати віднині навчання першачків. А їх цьогоріч майже 450 тисяч. Проте чи до всіх шкіл доїхали конструктори та чи готові вчителі з ними працювати?

Учителі школи, що на столичному Печерську демострують, у які ігри можна грати на сенсорній підлозі. Її щойно встановили для першачків, які навчатимуться за програмою нової української школи.

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92 дітей уже третього вересня сядуть за новенькі одномісні парти, які регулюються під зріст. А ще діти щоранку збиратимуться на ось цьому килимку на урок "Я досліджую світ".



Сенсорна підлога



Оновлений клас

У вчителя Христини червоної ручки не буде, лише зелена. Її учні писатимуть олівцями і поступово перейдуть до звичайної ручки. Майже на всіх уроках використовуватимуть конструктор. Клас поділили на сім зон. Є і патріотичний куточок, і зона новин – з глобусом із підсвіткою. А ще – дві черепашки, поки безіменні. Імена обиратимуть учні. Поряд – іграшкові, яких можна буде брати додому.



М'який куточок

А це вже Чернігівщина. Опорна школа в селі Хоробичі. Тут навчається 98 учнів. До неї автобус підвозить дітей із шести сіл. За декілька днів поріг переступлять 10 першачків. Заглядаємо в клас: як і в Києві, тут є нові одномісні парти, техніка, потрібна для роботи вчителя, та конструктори. Користуватися усім цим педагога з тридцятирічним стажем вчили на курсах. Ще й заліки складала.



Парти у школі в селі Хоробичі



Одномісна парта

З Хоробичів їдемо до однієї з найвіддаленіших шкіл – в село Ільмівку. Дороги – яма на ямі. Звідси до Білорусі – три кілометри. У школі-дев'ятирічці навчаються 28 дітей. У перший клас цьогоріч прийдуть шестеро діток. На новеньких партах позначені перші літери імен учнів, які за ними сидітимуть, адже малюки вже приходили, і під зріст кожного встановили парту. А поки педагог освоюється з новісінькою технікою.

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Найбільше нарікань у тутешніх педагогів на мобільний та інтернет-зв'язок. Білоруський ловить краще. А ще немає підручників. "Може якісь фотографії, може картинки, може мультфільми. Інтернет у нас ніякий, інтернет-покриття немає. Але будемо вставляти флешку. Будемо щось придумувати", – прокоментувала зміни вчителька молодших класів Ільмівської ЗОШ I-II ст. Інна Лопатко.



Школа в селі Ільмівка



Парти в сільській школі

"На даний час проблема, яка стосується нової української школи, – це забезпечення підручниками першого класу, але ми почули коментар міністра освіти, яка пообіцяла, що підручники надійдуть найближчим часом, то ми на це і сподіваємось", – зазначила директорка Ільмівської ЗОШ I-II ступенів Наталія Григоренко.

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До того ж не всі школи в Україні встигли забезпечити партами. Хоча на парти, меблі та конструктори уряд виділив більше одного мільярда гривень. Міністр освіти каже: винна місцева влада, яка не поспішала використовувати кошти.

Хоча ми відправили гроші на місця, частину субвенції – ще 7 місяців тому, а частину – 4 місяці тому, були обласні ради, які зволікали і тільки недавно розподілили кошти,

– наголосила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Віктор Середа займався закупівлями для сіл Городнянського району. Каже, що і килимки, і глобуси восени докуплять.

"Ми розпочали роботу до нового навчального року з травня. Протягом вересня-жовтня нам надійде залишок субвенції, і ми будемо покращувати цю базу", – сказав начальник відділу освіти, молоді та спорту Городнянського району Віктор Середа.

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А в Одещині, поки тендери затягують, батьки власноруч розпиляли старі двомісні парти, щоб перетворити їх на одномісні.



Нові парти в Одещині

На нові парти чекають учні Миколаївщини та Кропивницького. Батьки кропивницьких першачків вийшли на площу перед міськрадою, вимагаючи встановити контроль за тендерами із закупівлі парт та матеріалів для Нової української школи.