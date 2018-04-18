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Як змінились зірки "Гри престолів" за час існування проекту: цікаве фотопорівняння

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Гра престолів
Гра престолів / https://24tv.ua/resources/photos/news/620_DIR/201804/954583_2179205.jpg?201804143040

Популярна сага "Гра престолів" з'явилась на телеекранах в квітні 2011 року. З того часу кількість прихильників серіалу тільки зростала. Відтак, не дивно, що за 7 років актори, які вже стали легендарними завдяки проекту, дуже змінились.

Перші кадри серіалу "Гра престолів" і досі вражають. Непересічний сюжет, дивовижна акторська гра та юні актори навіюють певну ностальгію прихильникам саги. Звісно, за 7 років роботи над серіалом зірки помітно змінились, однак залишились все ж тими улюбленцями фантастичного серіалу. Сайт "24" підібрав яскраві порівняння, наскільки актори "Гри престолів" відрізняються від їхній героїв у проекті.

Читайте також: Як би виглядали герої "Гри престолів" в мультфільмі Disney: несподіване перевтілення

Емілія Кларк (Дейенеріс Таргарієн)

Гаррі Ллойд (Візеріс Таргарієн)

Альфі Аллен (Теон Грейджой)

Мейсі Вільямс (Ар'я Старк)

Кіт Герінгтон (Джон Сноу)

Річард Медден (Робб Старк)

Каріс ван Гаутен (Мелісандра)

Ліна Хіді (Серсея Ланністер)

Микола Костер-Вальдау (Джеймі Ланністер)

Гвендолін Крісті (Брієнна Тарт)

Шон Бін (Еддард Старк)

Пітер Дінклейдж (Тиріон Ланністер)

Конлет Хілл (Лорд Варіс)

Наталі Дормер (Маргері Тирел)​

Теги: Голлівуд Кіно LifeStyle Гра престолів
Джерело: 24 Канал
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