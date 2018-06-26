Як змінилися актори з "Гаррі Поттера": фотопорівняння
До 21-річчя випуску першої книги про Гаррі Поттера "Гаррі Поттер і філософський камінь" пропонуємо переглянути, як змінились актори, які зіграли роль у відомій кінострічці.
В честь такої визначної дати варто дізнатись, як виглядають актори, які знялись у фільмах про Гаррі Поттера, з тих пір, як покинули чарівний Гоґвортс.
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Деніел Редкліфф
Емма Вотсон
Рупер Грінт
Том Фелтон
Метью Льюїс
Бонні Райт
Еванна Лінч
Джеймс і Олівер Фелпс
Альфред Енох
Кеті Льюнг
Гаррі Меллінг
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Джерело: 24 Канал
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