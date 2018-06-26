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Як змінилися актори з "Гаррі Поттера": фотопорівняння

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Як змінилися актори з "Гаррі Поттера"
Як змінилися актори з "Гаррі Поттера" / 24 Канал

До 21-річчя випуску першої книги про Гаррі Поттера "Гаррі Поттер і філософський камінь" пропонуємо переглянути, як змінились актори, які зіграли роль у відомій кінострічці.

В честь такої визначної дати варто дізнатись, як виглядають актори, які знялись у фільмах про Гаррі Поттера, з тих пір, як покинули чарівний Гоґвортс.

Читайте також: 20 років Гаррі Поттеру: історія про чарівника, що змінила світ

Деніел Редкліфф

Емма Вотсон

Рупер Грінт

Том Фелтон

Метью Льюїс

Бонні Райт

Еванна Лінч

Джеймс і Олівер Фелпс

Альфред Енох

Кеті Льюнг

Гаррі Меллінг

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Теги: LifeStyle Кіно Книги Гаррі Поттер Емма Уотсон Література Фотопорівняння
Джерело: 24 Канал
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