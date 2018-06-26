Як змінилися актори з "Гаррі Поттера": фотопорівняння

До 21-річчя випуску першої книги про Гаррі Поттера "Гаррі Поттер і філософський камінь" пропонуємо переглянути, як змінились актори, які зіграли роль у відомій кінострічці.

В честь такої визначної дати варто дізнатись, як виглядають актори, які знялись у фільмах про Гаррі Поттера, з тих пір, як покинули чарівний Гоґвортс. Читайте також: 20 років Гаррі Поттеру: історія про чарівника, що змінила світ Деніел Редкліфф Емма Вотсон Рупер Грінт Том Фелтон Метью Льюїс Бонні Райт Еванна Лінч Джеймс і Олівер Фелпс Альфред Енох Кеті Льюнг Гаррі Меллінг Шукай натхнення та мотивацію у нашому Instagram