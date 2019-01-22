20:28
22 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін – володар перснів. Пиня в ополонці
      Вєсті Кремля
      21:46, 21 січня
      Вєсті.UA: Як Гриценко збирає гроші на передвиборчу агітацію. Радикальні покарання від Ляшка
      Вєсті.UA
      20:26, сьогодні
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Як змінилися доходи України від транзиту газу: інфографіка

      1611 Читать новость на русском
      Доходи України від транзиту газу перевищили витрати на його імпорт
      Доходи України від транзиту газу перевищили витрати на його імпорт / Фото з відкритих джерел

      За підсумками 2018 року доходи України від транзиту природного газу перевищили витрати на його імпорт на 500 мільйонів доларів.

      Про це повідомив голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у себе на Facebook-сторінці.

      Читайте також: Європа у найближчий час повністю відмовиться від газу, – директор "Нафтогаз"

      Коболєв нагадав, що за підсумками 2014 року видатки на імпорт газу перевищували доходи від транзиту на 4,7 мільярдів доларів.

      Коли росіяни говорять про відновлення "балансу інтересів", чи "нульовий сценарій" – корисно тримати перед очима цю ілюстрацію. Насправді росіян цікавить повернення в минуле, коли Україна знаходилась в повній фінансовій та політичній залежності,
      – додав Андрій Коболєв.

      газ транзит доходи імпорт
      Фото з відкритих джерел

      Крім того, він написав, що "часи змінилися, сподіваюсь – безповоротно."

      Раніше 24 канал писав, що у Брюсселі завершилася тристороння зустріч щодо газових питань за участю представників України, Росії та Європейського Союзу. За підсумками зустрічі, українська сторона зробила кілька важливих заяв.

      Теги: Новини України Нафтогаз Гроші Новини Росії Газ Україна – Росія Імпорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як ЗМІ паплюжать репутацію ветеранів АТО, виставляючи їх божевільними та депресивними
      сьогодні , 20:00 Як ЗМІ паплюжать репутацію ветеранів АТО, виставляючи їх божевільними та депресивними
      Леонід Остальцев 45
      Як змінились топ-кандидати у президенти за 10 років: факти, які вражають
      сьогодні , 19:04 Як змінились топ-кандидати у президенти за 10 років: факти, які вражають
      Юлія Гілей 2114
      Нові газові угоди з Росією: як не потрапити знову в пастку Кремля?
      сьогодні , 18:01 Нові газові угоди з Росією: як не потрапити знову в пастку Кремля?
      Інна Жолобович 883
      Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
      сьогодні , 17:33 Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
      6284
      Еміліано Сала зник: що відомо про футболіста "Кардіффа" та зниклий літак над Ла-Маншем
      сьогодні , 17:25 Еміліано Сала зник: що відомо про футболіста "Кардіффа" та зниклий літак над Ла-Маншем
      887
      ТОП-8 способів заробити гроші в Інтернеті
       27 квітня 2016 , 14:24 1
      Подарунок від Миколая хлопчику Пєті: бурхлива реакція соцмереж на націоналізацію "Привату"
       19 грудня 2016 , 10:01 7
      Китайські компанії вкладуть 40 млрд доларів в американську сланцеву нафту
       7 березня 2013 , 16:42 0
      У травні японський експорт впав на 10%
      20 червня 2011 , 18:12
      Експорт електрики
       31 травня 2009 , 11:38
      Макроекономіка
       31 травня 2009 , 11:37
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук