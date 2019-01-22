Як змінилися доходи України від транзиту газу: інфографіка

За підсумками 2018 року доходи України від транзиту природного газу перевищили витрати на його імпорт на 500 мільйонів доларів.

Про це повідомив голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у себе на Facebook-сторінці.

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Коболєв нагадав, що за підсумками 2014 року видатки на імпорт газу перевищували доходи від транзиту на 4,7 мільярдів доларів.

Коли росіяни говорять про відновлення "балансу інтересів", чи "нульовий сценарій" – корисно тримати перед очима цю ілюстрацію. Насправді росіян цікавить повернення в минуле, коли Україна знаходилась в повній фінансовій та політичній залежності,

– додав Андрій Коболєв.



Фото з відкритих джерел

Крім того, він написав, що "часи змінилися, сподіваюсь – безповоротно."

Раніше 24 канал писав, що у Брюсселі завершилася тристороння зустріч щодо газових питань за участю представників України, Росії та Європейського Союзу. За підсумками зустрічі, українська сторона зробила кілька важливих заяв.