Як змінилися Леонардо Ді Капріо і Бред Пітт для фільму Тарантіно: перше фото

Актор Леонардо Дікапріо показав перший кадр нового фільму Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді". На знімку він разом з колегою по знімальному майданчику Бредом Піттом.

Бреда і Леонардо першими затвердили на головні ролі у стрічці. Згодом до акторського складу приєдналися також Марго Роббі, Дакота Феннінг, Люк Перрі, Еміль Хірш, Кліфтон Коллінз, Кіт Джефферсон і Ніколас Хаммонд.

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First look. #OnceUponATimeInHollywood Допис, поширений Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) 27 Чер 2018 р. о 6:00 PDT

Стрічка "Одного разу в Голлівуді" розповідає про маніяка Чарльза Менсона. Події фільму розгортаються в Лос-Анджелесі у 1969 році на тлі вбивства актриси Шерон Тейт злочинною групою Менсона, який помер у листопаді 2017 року.

У фільмі Ді Капріо виконає роль зірки вестернів Ріка Далтона, а Пітт – його дублера Кліффа Бута.

Прем'єра чорної комедії запланована проти 9 серпня 2019 року.