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Як змінилися статки Корчак за 2 роки в НАЗК: інфографіка

84 Читать новость на русском
Наталія Корчак
Наталія Корчак / Цензор.Нет

28 березня закінчився дворічний термін перебування Наталії Корчак на посаді голови НАЗК. Цей період ознаменувався низкою гучних скандалів, мізерною кількістю перевірених декларацій, рекордно високими преміями і викриттями Ганни Соломатіної про фальсифікацію перевірок і куратора з Банкової.

А от як змінилися за ці два роки статки самої Корчак, дослідили аналітики проекту "Декларації", пише Bihus.info.

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Робота в Національному агентстві із питань запобігання корупції стала справжнім подарунком долі для простої університетської викладачки Наталії Корчак. У 2015 році сукупний дохід Наталії Миколаївни та членів родини склав близько 227 тисяч гривень. На посаді ж голови НАЗК її доходи зросли в 6 разів. Річна зарплата Корчак із преміями у 2016-2017 роках складала понад 1,3 мільйона гривень.

У 2017 році Корчак також почала активно накопичувати грошові активи. За рік її заощадження зросли на понад 800 тисяч гривень – у декларації з’явилися 19 тисяч доларів, 2,5 тисячі євро і 194 тисячі гривень готівки. До цього ж екс-голова НАЗК жодних грошових активів не вказувала.

Доходи Наталії Корчак зросли у 6 разів

У грудні 2016 року Наталія Корчак раптово придбала 3 машиномісця, при тому що жодних транспортних засобів у деклараціях ні у власності, ні на праві користування у неї не було. На одному із цих машиномісць журналістка "Наших грошей" Аліса Юрченко знайшла новеньку Skoda Octavia, записану на свекруху чиновниці, яка навіть не має водійського посвідчення. Виявилося, що автівкою насправді користується чоловік самої Наталії Корчак.

Право користування Skoda Octavia Корчак відобразила тільки у своїй наступній декларації за 2017 рік, хоча її власницею Надія Тімер-Булатова стала ще у 2016 році. Також колишня голова НАЗК задекларувала дві квартири у Києві площею 37 і 88 квадратних метрів.

Повний випуск розслідування програми "Наші гроші" про порушення Корчак правил е-декларування – дивіться тут.

Теги: Новини політики Новини України НАЗК Гроші е-декларування Розслідування
Джерело: 24 Канал
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