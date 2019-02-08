Як змінилися ціни на продукти та комуналку у 2019: цікаві дані

Ціни в Україні за січень 2019 року зросли на 1%. Найбільше подорожчали овочі – в середньому на 16,6%.

Загалом, як повідомляє Держстат, на споживчому ринку в січні 2019 ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,1%.

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Ціни на фрукти, молоко та молочні продукти, продукти переробки зернових, масло та хліб зросли на 4,7% - 0,9%. Однак трохи подешевшали яйця, свинина та рис – на 0,5% - 0,1%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%: а саме на тютюнові вироби – на 2,0%, алкогольні напої – на 0,5%.

З непродуктових позицій найбільше зросла вартість гарячої води та опалення – на 11%,

– додали у Держстаті.

У 2019 році комуналка уже зросла на 2,6%.

Крім того, суттєво зросли ціни на транспортні послуги. Наприклад залізничний транспорт став дорожчим на 5,5%, а автотранспорт на 0,7%. Проте, через падіння цін на паливо та мастила, загалом витрати українців на транспорт зменшились на 1,7%.

В Україні у 2018 році кількість тих, хто отримує субсидії, зменшилася на 25,8% у порівнянні з 2017 роком.