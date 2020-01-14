Як змінилися ціни на продукти у 2019 році: статистика

Найбільше у 2019 році зросли ціни на яблука, гречку та картоплю. Вартість цибулі та моркви знизилась.

Державна служба статистика оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари і послуги в Україні в грудні 2019 року.

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Ціни зросли на:

Яблука – на 77,4% до 16,3 гривень за кілограм;

Крупу гречану – на 70,1% до 27,8 гривень за кілограм;

Картоплю – на 69,2% до 16,3 гривень за кілограм.

У той же час ціни знизилися на:

Цибулю – на 46,7% до 9 гривень за кілограм;

Моркву – на 46,4% до 6,4 гривень за кілограм;

Буряк – на 40,4% до 6,5 гривень за кілограм;

Капусту – на 31,6% до 6,1 гривень за кілограм.

Яйця – на 14,2% до 21,1 гривень за десяток.

Окрім того, за 2019 рік сигарети преміум-класу подорожчали на 19,7% до 47,5 гривень за пачку, а ціни на горілку зросли на 1,8% до 92,3 гривень за 0,5 літра.

Пиво подорожчало з початку року на 13,6% до 17,2 гривень за пляшку.

Цікаво! Витрати українців на їжу та безалкогольні напої становили 46,2% від їхніх загальних витрат у першому півріччі 2019 року. Водночас жителі Євросоюзу на їжу та напої витрачають 12,1% від своїх загальних витрат. Більше – за посиланням.

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