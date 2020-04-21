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      Як змінилися ціни на житло в Україні за рік

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      Ціни на нерухомість / ІА Вежа

      За перший квартал 2020 року в Україні відбулося зростання цін на житлову нерухомість. Найбільше в ціні зросли однокімнатні квартири на вторинному ринку.

      У порівнянні цін I кварталу 2020 року до I кварталу 2019 року, однокімнатні квартири на вторинному ринку зросли на 13,4%. На первинному ринку нерухомості найбільше зростання у трикімнатних квартир за це період – на 9,2%. Такі дані наводить Держстат України.

      Що таке первинний та вторинний ринок нерухомостіРинок нерухомості поділено на первинний і вторинний. Первинний ринок – це різні новобудови, тобто це нерухомість, яка ще не перебувала у власності. Покупець купує абсолютно нову квартиру/будинок/таунхаус, що побудували нещодавно. До вторинного ринку належить нерухомість, яка вже мала зареєстровані права власності.

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      Загалом же на ринку нерухомості більше зросли ціни на вторинному ринку – загалом на 9,7%. Двокімнатні квартири подорожчали на 9,7%, а трикімнатні додали в ціні 6,7%.

      Щодо первинного ринку, то він зріс на 7%. При цьому однокімнатні та двокімнатні квартири майже однаково зросли в ціні – на 6,7% та 6,4% відповідно.

      Водночас за весь 2019 рік вартість житла в Україні на первинному ринку зросла на 6,6%. На вторинному ринку зростання склало 11,1%.

      Автор: Ігор Саджениця
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