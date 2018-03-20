Як змінилися за 10 років Кетрін-Зета-Джонс та Майкл Дуглас: фото

Акторка Кетрін-Зета-Джонс запостила в Instagram дві ідентичні сімейні світлини з різницею у 10 років.

На першому фото 48-річна Кетрін зображена з 73-річним чоловіком Майклом Дугласом та двома дітьми – 14 річною Кері і 17-річним Діланом.

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"На ганку котеджу у Канаді", – підписала фотографію акторка.

Ця світлина повторює архівне фото родини десятирічної давнини. Обидві знімки подружжя зробило у будинку на півдні провінції Квебек у Канаді.



Кетрін-Зета-Джонс та Майкл Дуглас з дітьми 10 років тому

За десять років родина Кетрін і Майкла змінилася не лише зовні. За цей час вони багато усього пережили. Важку хворобу Дугласа – рак горла. Кетрін тоді припинила зніматися у кіно і весь час разом із дітьми проводила біля ліжка чоловіка.

Завдяки підтримці близьких, він переміг хворобу, але за деякий час госпіталізували Кетрін. У неї почалася депресія через виснаження. Після клініки Кетрін раптово подала на розлучення, але цього ж року вони знову відновили стосунки.

Зараз Кетрін і Майкл багато часу проводять разом, катаються на лижах та насолоджуються життям.