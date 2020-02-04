Як змінилось ставлення до влади Зеленського: вражаючі результати опитування

У 2019 році влада в Україні змінилась. Більшість громадян почали надіятись, що сума у комунальних платіжках знизиться, а зарплата навпаки стане в рази більшою. Однак чи виправдали сподівання українців політики, та які настрої громадян зараз – читайте далі.

За даними опитування, половина українців досі бажають змін. Понад 40% – живуть надією, 33% – розчарувалися у владі. Ще 22% громадян відчувають незахищеність, 19% – напруженість та обурення, а 12% – відчай та розчарування. Читайте також: Скільки мільйонів втратили депутати через прогули: шокуюча цифра Президенту України Володимиру Зеленському довіряє 49,4% населення. Водночас проти виступають 39,3% громадян.

Довіра до Зеленського Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова підтримують 52,6%, а проти – 36,2% українців.

Скільки відсотків українців довіряють Разумкову Що цікаво, парламент дев'ятого скликання викликає в українців найбільше сумнівів. Верховній Раді не довіряє 68,5% громадян.

Довіра українців до Верховної Ради Як українці довіряють іншим політикам Святослава Вакарчука підтримує 22%.

Юлію Тимошенко підтримує 20%.

Петра Порошенка підтримує 15%. Дані: Соціальний моніторинг / Рейтинг Повний випуск "Вєсті.UA" – дивіться тут.