Як змінилось ставлення до влади Зеленського: вражаючі результати опитування
У 2019 році влада в Україні змінилась. Більшість громадян почали надіятись, що сума у комунальних платіжках знизиться, а зарплата навпаки стане в рази більшою. Однак чи виправдали сподівання українців політики, та які настрої громадян зараз – читайте далі.
За даними опитування, половина українців досі бажають змін. Понад 40% – живуть надією, 33% – розчарувалися у владі. Ще 22% громадян відчувають незахищеність, 19% – напруженість та обурення, а 12% – відчай та розчарування.
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Президенту України Володимиру Зеленському довіряє 49,4% населення. Водночас проти виступають 39,3% громадян.
Довіра до Зеленського
Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова підтримують 52,6%, а проти – 36,2% українців.
Скільки відсотків українців довіряють Разумкову
Що цікаво, парламент дев'ятого скликання викликає в українців найбільше сумнівів. Верховній Раді не довіряє 68,5% громадян.
Довіра українців до Верховної Ради
Як українці довіряють іншим політикам
- Святослава Вакарчука підтримує 22%.
- Юлію Тимошенко підтримує 20%.
- Петра Порошенка підтримує 15%.
Дані: Соціальний моніторинг / Рейтинг
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