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      Як змінилось ставлення до влади Зеленського: вражаючі результати опитування

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      У 2019 році влада в Україні змінилась. Більшість громадян почали надіятись, що сума у комунальних платіжках знизиться, а зарплата навпаки стане в рази більшою. Однак чи виправдали сподівання українців політики, та які настрої громадян зараз – читайте далі.

      За даними опитування, половина українців досі бажають змін. Понад 40% – живуть надією, 33% – розчарувалися у владі. Ще 22% громадян відчувають незахищеність, 19% – напруженість та обурення, а 12% – відчай та розчарування.

      Читайте також: Скільки мільйонів втратили депутати через прогули: шокуюча цифра

      Президенту України Володимиру Зеленському довіряє 49,4% населення. Водночас проти виступають 39,3% громадян.


      Довіра до Зеленського

      Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова підтримують 52,6%, а проти – 36,2% українців.


      Скільки відсотків українців довіряють Разумкову

      Що цікаво, парламент дев'ятого скликання викликає в українців найбільше сумнівів. Верховній Раді не довіряє 68,5% громадян.


      Довіра українців до Верховної Ради

      Як українці довіряють іншим політикам

      • Святослава Вакарчука підтримує 22%.
      • Юлію Тимошенко підтримує 20%.
      • Петра Порошенка підтримує 15%.

      Дані: Соціальний моніторинг / Рейтинг

      Повний випуск "Вєсті.UA" – дивіться тут.

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Дмитро Разумков Юлія Тимошенко - новини Петро Порошенко Святослав Вакарчук - новини
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