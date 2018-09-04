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Як змінити життя на краще за 10 хвилин

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Як змінити життя на краще за 10 хвилин
Як змінити життя на краще за 10 хвилин / healthyfood.co.nz

Ми часто кажемо, що хочемо бути успішними та щасливими, але не знаємо, з чого почати. Перш за все, потрібно змінити себе, відтак, і тоді зміниться все решту.

Достатньо приділяти 10 хвилин щодня кожній звичці, щоб покращити своє життя, пише VitaMarg.

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1. Здоровий сніданок

Не полінуйтеся та витратьте трошки часу на пошуки смачних та корисних рецептів сніданків. За півроку у вас в арсеналі будуть десятки смачних рецептів, якими ви можете потішити найближчих друзів. Та й кожен ранок буде особливим.

Готуйте корисний сніданок
Готуйте корисний сніданок

2. Щоденний мозковий штурм

Щодня записуйте ідеї та те, чим би хотіли зайнятися у блокнот. Щодня змушуйте мозок працювати інтенсивна впродовж 10 хвилин.

3. Відмовтеся від вживання цукру

Спробуйте замінити цукор на корисні солодощі, такі як мед, фрукти. Це принесе більше корисні здоров’ю, ніж цукор.

4. Зарядка зранку

Витратьте 10 хвилин ранкового часу, щоб допомогти організму прокинутися зарядкою. після того, як організм звикне, можна збільшувати тривалість вправ. Знаходьте нові вправи та включайте музику, щоб зарядка не була нудною.

via GIPHY

5. Творчий відпочинок

За буденними справами ми забуваємо про власний розвиток. Тому приділяйте 10 хвилин щодня для прослуховування музики, читання книг, малювання, тощо.

6. Методики дихання

Якщо вам складно опанувати себе у конфліктних ситуаціях, ви схильні до гніву, тоді вам потрібно опанувати деякі дихальні тактики. Щоб навчитися фокусуватися на власному диханні, вам потрібно 10 хвилин. Через певний час ви зможете відчути себе спокійною та умиротвореною людиною.

via GIPHY

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Теги: Здорове життя Психологія
Джерело: 24 Канал
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