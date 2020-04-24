Як зміниться бізнес після карантину: 12 новацій
Бізнес більше ніколи не повернеться до стану кінця лютого 2020 року. Але це не означає, що зміни будуть негативними. Просто наше життя стане дещо іншим, а підприємці підлаштуються під це.
Які трансформації чекають український бізнес розповіла голова Ради Інституту податкових реформ, віце-президент Асоціації платників податків України Олена Хотенко для видання НВ Бізнес.
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- Підприємства будуть переходити на власні виробництва, усуваючи з ринку імпортні товари.
- Торгівля і послуги різко підуть в онлайн.
- Трендом стане полінаправленість.
- Популярною стане колаборація і співробітництво.
- Зміни в договірні відносини між партнерами.
- Страхова медицина і страхові фонди стануть обов’язковими навіть для малих підприємств.
- Нові знання та навички – головне, про що варто подбати ще під час карантину.
- Люди, які часто змінювали роботу, будуть у зоні ризику.
- Безліч професій перейдуть з офісного пристрою у фріланс-режим.
- Посилення санітарних норм.
- Зміниться ставлення людей до цінності власного здоров’я.
- З дипломатичної практики зникне рукостискання.
Що відомо про Олену Хотенко? Олена Хотенко – громадський діяч, експерт із податкового законодавства, віце-президент Асоціації платників податків України, голова ради ГО "Інститут Податкових Реформ" і Сенатор Європейського економічного Сенату EES.