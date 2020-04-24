07:11
24 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Як зміниться бізнес після карантину: 12 новацій

      - Читать новость на русском
      Олена Хотенко про бізнес у майбутньому / khotenko.pro

      Бізнес більше ніколи не повернеться до стану кінця лютого 2020 року. Але це не означає, що зміни будуть негативними. Просто наше життя стане дещо іншим, а підприємці підлаштуються під це.

      Які трансформації чекають український бізнес розповіла голова Ради Інституту податкових реформ, віце-президент Асоціації платників податків України Олена Хотенко для видання НВ Бізнес.

      Читайте також В Україні щодня з’являється 6 тисяч безробітних

      1. Підприємства будуть переходити на власні виробництва, усуваючи з ринку імпортні товари.
      2. Торгівля і послуги різко підуть в онлайн.
      3. Трендом стане полінаправленість.
      4. Популярною стане колаборація і співробітництво.
      5. Зміни в договірні відносини між партнерами.
      6. Страхова медицина і страхові фонди стануть обов’язковими навіть для малих підприємств.
      7. Нові знання та навички – головне, про що варто подбати ще під час карантину.
      8. Люди, які часто змінювали роботу, будуть у зоні ризику.
      9. Безліч професій перейдуть з офісного пристрою у фріланс-режим.
      10. Посилення санітарних норм.
      11. Зміниться ставлення людей до цінності власного здоров’я.
      12. З дипломатичної практики зникне рукостискання.

      Що відомо про Олену Хотенко? Олена Хотенко – громадський діяч, експерт із податкового законодавства, віце-президент Асоціації платників податків України, голова ради ГО "Інститут Податкових Реформ" і Сенатор Європейського економічного Сенату EES.

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Новини Києва Безробіття Бізнес
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 01:08 Незадекларована нерухомість і бізнес-зв'язки родини, – розслідування "Схем" про Венедіктову
      Новини України 741
      сьогодні , 02:59 Коронавірус в Італії: українські лікарі стали свідками спалаху хвороби після Великодня
      Медицина 1107
      сьогодні , 06:04 Новини про коронавірус 23 квітня: антирекорд в Україні, вакцинація у жовтні
      Новини України 18254
      сьогодні , 06:25 Доплати медикам: причини затримки, розмір та порядок нарахування
      Статті 796
      сьогодні , 03:40 ФОПам платитимуть допомогу на дітей, оформити її можна онлайн
      Новини України 8479
      сьогодні , 07:00 Чому важлива самоізоляція, якщо є підозра на коронавірус та як це правильно зробити
      Здорове життя 12464
      сьогодні , 04:40 Амфетамін за два роки перетворив юнака на руїну: фото моторошного перевтілення
      Новини України 5238
      сьогодні , 00:11 Робиться все можливе, щоб більше людей захворіли: журналіст розповів про ситуацію в Білорусі
      Новини світу 2376
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      23 квітня , 22:00 Горбачовська і Путінська перебудови, або Другий крах недоімперії
      Віталій Портников
      23 квітня , 21:55 Я ставлю йому четвірку, – Кравчук про перемоги та провали Зеленського за рік
      Олена Трибушна