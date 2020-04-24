Як зміниться бізнес після карантину: 12 новацій

Бізнес більше ніколи не повернеться до стану кінця лютого 2020 року. Але це не означає, що зміни будуть негативними. Просто наше життя стане дещо іншим, а підприємці підлаштуються під це.

Які трансформації чекають український бізнес розповіла голова Ради Інституту податкових реформ, віце-президент Асоціації платників податків України Олена Хотенко для видання НВ Бізнес. Читайте також В Україні щодня з’являється 6 тисяч безробітних Підприємства будуть переходити на власні виробництва, усуваючи з ринку імпортні товари. Торгівля і послуги різко підуть в онлайн. Трендом стане полінаправленість. Популярною стане колаборація і співробітництво. Зміни в договірні відносини між партнерами. Страхова медицина і страхові фонди стануть обов’язковими навіть для малих підприємств. Нові знання та навички – головне, про що варто подбати ще під час карантину. Люди, які часто змінювали роботу, будуть у зоні ризику. Безліч професій перейдуть з офісного пристрою у фріланс-режим. Посилення санітарних норм. Зміниться ставлення людей до цінності власного здоров’я. З дипломатичної практики зникне рукостискання. Що відомо про Олену Хотенко? Олена Хотенко – громадський діяч, експерт із податкового законодавства, віце-президент Асоціації платників податків України, голова ради ГО "Інститут Податкових Реформ" і Сенатор Європейського економічного Сенату EES.