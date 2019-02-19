Як зміниться Музей Гончара у Києві після реконструкції: фото і відео
Українське архітектурне бюро Zotov&Co представило концепцію реконструкції Музею Івана Гончара у Києві.
Засновник бюро Віктор Зотов переконаний, що оновлений центр народної культури має бути просторим, доступним і мультифінкціональним.
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На сьогодні приміщення і будівлі музею потребують ремонту та реставрації.
Проект реконструкції, який розробило архітектурне бюро, пропонує відмовитись від застарілої коридорної системи. Збільшити внутрішній простір музею можна за рахунок перепланування і переосмислення простору внутрішнього двору. Він перетвориться у відкриту площу, яка зможе вміщувати до тисячі відвідувачів.
Проект реконструкції Музею Гончара у Києві
Автори проекту пропонують звільнити для пішоходів підходи до культурного центру, звільнивши вулицю Лаврську від МАФів та припаркованих автомобілів.
Як виглядатиме Музей Гончара у Києві після реконструкції
Внутрішній двір, який зараз невиправдано виконує роль парковки, можна перетворити у площу для проведення концертів і ярмарків. Важливою точкою на цій площі може стати столітній ясен.
Внутрішній двір пропонують перетворити у відкритий публічний простір
Архітектори пропонують окремі тераси музею облаштувати у вигляді відкритих майданчиків, щоб милуватись неймовірною панорамою на Лавру та Дніпро.
З тераси музею відкривається неймовірний краєвид на Лавру та Дніпро
Увесь відкритий простір споруди повинен бути максимально безбар'єрним.
Основним завданням реконструкції музею Гончара архітектурне бюро Zotov&Co називає потребу змінити співвідношення службового та громадського простору. Натепер менше 40% простору центру доступні для відвідувачів, службові приміщення займають 42% площі.
Щоправда, архітектори визнають, що їхній проект може так і залишитись на рівні концепції, оскільки його ціна є вищою, ніж пропозиції інших компаній, і може банально не пройти тендер.
Як пропонують реконструювати Музей Гончара у Києві: дивіться відео
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