Як зміниться Музей Гончара у Києві після реконструкції: фото і відео

Українське архітектурне бюро Zotov&Co представило концепцію реконструкції Музею Івана Гончара у Києві.

Засновник бюро Віктор Зотов переконаний, що оновлений центр народної культури має бути просторим, доступним і мультифінкціональним.

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На сьогодні приміщення і будівлі музею потребують ремонту та реставрації.

Проект реконструкції, який розробило архітектурне бюро, пропонує відмовитись від застарілої коридорної системи. Збільшити внутрішній простір музею можна за рахунок перепланування і переосмислення простору внутрішнього двору. Він перетвориться у відкриту площу, яка зможе вміщувати до тисячі відвідувачів.



Проект реконструкції Музею Гончара у Києві

Автори проекту пропонують звільнити для пішоходів підходи до культурного центру, звільнивши вулицю Лаврську від МАФів та припаркованих автомобілів.



Як виглядатиме Музей Гончара у Києві після реконструкції

Внутрішній двір, який зараз невиправдано виконує роль парковки, можна перетворити у площу для проведення концертів і ярмарків. Важливою точкою на цій площі може стати столітній ясен.



Внутрішній двір пропонують перетворити у відкритий публічний простір

Архітектори пропонують окремі тераси музею облаштувати у вигляді відкритих майданчиків, щоб милуватись неймовірною панорамою на Лавру та Дніпро.



З тераси музею відкривається неймовірний краєвид на Лавру та Дніпро

Увесь відкритий простір споруди повинен бути максимально безбар'єрним.

Основним завданням реконструкції музею Гончара архітектурне бюро Zotov&Co називає потребу змінити співвідношення службового та громадського простору. Натепер менше 40% простору центру доступні для відвідувачів, службові приміщення займають 42% площі.

Щоправда, архітектори визнають, що їхній проект може так і залишитись на рівні концепції, оскільки його ціна є вищою, ніж пропозиції інших компаній, і може банально не пройти тендер.

Як пропонують реконструювати Музей Гончара у Києві: дивіться відео

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