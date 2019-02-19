11:09
19 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Благання до Путіна. Універсіада з ялинками в Росії
      Вєсті Кремля
      20:14, 18 лютого
      Вєсті.UA: Чому Каплін запозичив передвиборчу програму у Гітлера. Ораторські таланти Кличка
      Вєсті.UA
      19:15, 18 лютого
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК

      Як зміниться Музей Гончара у Києві після реконструкції: фото і відео

      201 Читать новость на русском
      Проект реконструкції Музею Гончара у Києві
      Проект реконструкції Музею Гончара у Києві / Facebook.com/ZotovCo

      Українське архітектурне бюро Zotov&Co представило концепцію реконструкції Музею Івана Гончара у Києві.

      Засновник бюро Віктор Зотов переконаний, що оновлений центр народної культури має бути просторим, доступним і мультифінкціональним.

      Дивіться також: Ворота в затоку: українське бюро представило проект неординарної будівлі в Кувейті

      На сьогодні приміщення і будівлі музею потребують ремонту та реставрації.

      Проект реконструкції, який розробило архітектурне бюро, пропонує відмовитись від застарілої коридорної системи. Збільшити внутрішній простір музею можна за рахунок перепланування і переосмислення простору внутрішнього двору. Він перетвориться у відкриту площу, яка зможе вміщувати до тисячі відвідувачів.

      Музей Гончара Київ реконструкція
      Проект реконструкції Музею Гончара у Києві

      Автори проекту пропонують звільнити для пішоходів підходи до культурного центру, звільнивши вулицю Лаврську від МАФів та припаркованих автомобілів.

      музей Гончара Київ реконструкція
      Як виглядатиме Музей Гончара у Києві після реконструкції

      Внутрішній двір, який зараз невиправдано виконує роль парковки, можна перетворити у площу для проведення концертів і ярмарків. Важливою точкою на цій площі може стати столітній ясен.

      музей Гончара Київ реконструкція
      Внутрішній двір пропонують перетворити у відкритий публічний простір

      Архітектори пропонують окремі тераси музею облаштувати у вигляді відкритих майданчиків, щоб милуватись неймовірною панорамою на Лавру та Дніпро.

      Музей Гончара Київ панорама
      З тераси музею відкривається неймовірний краєвид на Лавру та Дніпро

      Увесь відкритий простір споруди повинен бути максимально безбар'єрним.

      Основним завданням реконструкції музею Гончара архітектурне бюро Zotov&Co називає потребу змінити співвідношення службового та громадського простору. Натепер менше 40% простору центру доступні для відвідувачів, службові приміщення займають 42% площі.

      Щоправда, архітектори визнають, що їхній проект може так і залишитись на рівні концепції, оскільки його ціна є вищою, ніж пропозиції інших компаній, і може банально не пройти тендер.

      Як пропонують реконструювати Музей Гончара у Києві: дивіться відео

       Дивіться також:

      blog_ava
      Головні новини 18 лютого: "азовський" пакет санкцій проти РФ і переможні новини з фронту
      сьогодні
      3710
      Теги: Реконструкція Новини Києва Новини нерухомості України Новини культури Архітектура Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Розвідка США: Росія намагалась одурити весь світ, – The Daily Beast
      сьогодні , 10:01 Розвідка США: Росія намагалась одурити весь світ, – The Daily Beast
      Світові Медіа 2473
      Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      18 лютого , 14:30 Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      Євгенія Мазур 1
      "У нас только одно ЧП – наш президент идиот": почему американцы все больше ненавидят Трампа
      сьогодні , 00:00 "У нас только одно ЧП – наш президент идиот": почему американцы все больше ненавидят Трампа
      Іван Яковина 1078
      Фантастичні тарифи на газ: що задумала влада
      18 лютого , 23:00 Фантастичні тарифи на газ: що задумала влада
      Тетяна Мартинюк 1634
      Алкоголь у небезпеці: в українців заберуть міцні напої?
      18 лютого , 22:05 Алкоголь у небезпеці: в українців заберуть міцні напої?
      Наталія Лебідь 1949
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук