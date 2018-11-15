Куріння завдає величезної шкоди організму, повільно його вбиваючи. В Україні налічується 11,5 мільйонів курців, з них 9,1 мільйона чоловіків та 2,5 мільйони жінок.

У людей, що курять, збільшується ризик розвитку раку, ішемічної хвороби серця, інсульту, серцевого нападу, ніж у некурців. Тіло людини здатне відновлюватися дуже швидко. Для цього потрібно кинути курити.

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У Міжнародний день відмови від куріння пропонуємо вам переглянути етапи поліпшення здоров'я, якщо відмовитися від сигарет.

1. За 20 хвилин після відмови від куріння нормалізується кров’яний тиск і пульс.

2. Через 8 годин вдвічі скоротиться рівень нікотину і оксиду вуглецю.

3. За два дні легені почнуть очищатися від слизу, а нікотин та оксид вуглецю виведеться з організму.



Чому потрібно кинути курити

4. Покращується кровообіг та нормалізується робота серця за три місяці. Очищується шкіра, колір обличчя стає свіжим.

5. Через 1-9 місяців людині буде легше робити вправи і вона буде менше кашляти.

6. Вдвічі скоротиться ризик розвитку ішемічної хвороби серця після року відмови від нікотину.

7. Через 10 років зменшується ризик розвитку раку до того рівня, як і в некурця.



Як зміниться організм після відмови від куріння

8. Від 1 до 15 років відмови від тютюну ризик інсульту зменшується до рівня людини, яка не курить.

9. Ризик смерті, ішемічної хвороби серця, серцевого нападу зменшується мінімально до рівня некурця через 15 років відмови від куріння.



Як зміниться тіло після відмови від куріння

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