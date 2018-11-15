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      Як зміниться організм після відмови від куріння

      10916 Читать новость на русском
      Чому потрібно кинути курити
      Чому потрібно кинути курити / 24 канал

      Куріння завдає величезної шкоди організму, повільно його вбиваючи. В Україні налічується 11,5 мільйонів курців, з них 9,1 мільйона чоловіків та 2,5 мільйони жінок.

      У людей, що курять, збільшується ризик розвитку раку, ішемічної хвороби серця, інсульту, серцевого нападу, ніж у некурців. Тіло людини здатне відновлюватися дуже швидко. Для цього потрібно кинути курити.

      Читайте також: Як кинути курити раз і назавжди: нестандартні способи

      У Міжнародний день відмови від куріння пропонуємо вам переглянути етапи поліпшення здоров'я, якщо відмовитися від сигарет.

      1. За 20 хвилин після відмови від куріння нормалізується кров’яний тиск і пульс.

      2. Через 8 годин вдвічі скоротиться рівень нікотину і оксиду вуглецю.

      3. За два дні легені почнуть очищатися від слизу, а нікотин та оксид вуглецю виведеться з організму.

      Чому потрібно кинути курити
      Чому потрібно кинути курити

      4. Покращується кровообіг та нормалізується робота серця за три місяці. Очищується шкіра, колір обличчя стає свіжим.

      5. Через 1-9 місяців людині буде легше робити вправи і вона буде менше кашляти.

      6. Вдвічі скоротиться ризик розвитку ішемічної хвороби серця після року відмови від нікотину.

      7. Через 10 років зменшується ризик розвитку раку до того рівня, як і в некурця.

      Як зміниться організм після відмови від куріння
      Як зміниться організм після відмови від куріння

      8. Від 1 до 15 років відмови від тютюну ризик інсульту зменшується до рівня людини, яка не курить.

      9. Ризик смерті, ішемічної хвороби серця, серцевого нападу зменшується мінімально до рівня некурця через 15 років відмови від куріння.

      Як зміниться тіло після відмови від куріння
      Як зміниться тіло після відмови від куріння

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Серцево-судинні захворювання тютюн Профілактика захворювань Інфографіка
      Джерело: 24 канал
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