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Як зміниться здоров'я, якщо повітря буде чистим

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Як зміниться здоров'я, якщо повітря буде чистим
Як зміниться здоров'я, якщо повітря буде чистим / unsplash.com

Від забруднення повітря страждають мільйони людей по всьому світу. Зі слів екологів, саме через неякісне повітря гинуть тисячі людей щороку.

Науковці з Лундського університету вирішили перевірити, як чисте повітря вплине на організм, передає 7mednews.

Зокрема, фахівців цікавило – як зміниться захворюваність та смертність, якщо з міста прибрати всі транспортні засоби, які працюють на бензині або дизелі.

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З'ясувалось, що очищення повітря допомогло б уникнути від 2 до 4 відсотків передчасних смертей, а це близько 55-93 випадків летальних результатів.

Також можна було б позбутися від 21 випадків астми та 95 випадків бронхіту у дітей, 30 госпіталізацій через респіраторні захворювання, 87 випадків старечого недоумства та ще 11 випадків прееклампсії (виникнення артеріальної гіпертензії на 20-му тижні вагітності) у жінок.

Очищення повітря у містах допомогло б уникнути 2-4% передчасних смертей

Очищення повітря у містах допомогло б уникнути 2-4% передчасних смертей

Зміни в екології змогли б зменшити кількість лікарняних лише в одному місті щонайменше на 2 729 днів. Відповідно, люди стали б працювати на 16 472 дні більше, адже відчували б себе значно краще. Вчені додали, що це лише попередні розрахунки і в реальному житті цифри можуть бути набагато більшими.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Екологія Здорове життя Здоров'я Медицина Алергія
Джерело: 24 Канал
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