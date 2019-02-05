Як зміниться "Зоряний": візуалізація проекту реконструкції відомого кінотеатру у Києві

Кінотеатр "Зоряний" у Києві планують відреставрувати і перетворити його на публічний заклад кінозалами, рестораном, кафе і книгарнею.

Як виглядатиме кінотеатр зовні та зсередини після реставрації, показали у громадській ініціативі "Кінорух – Зоряний".

Дивіться також: Більше не "втомлений": як виглядатиме Шулявський міст після реконструкції – фото

Її створення ініціювала заступниця директора кінотеатру "Жовтень" Людмила Горделадзе та голова правління Української кіноакадемії Володимир Войтенко.

Будівлю "Зоряного" мають намір перетворити у публічний заклад комплексного типу, де під одним дахом розташується центр дозвілля з ресторанами, невеликий кінотеатр з 4 кінозалами, конференц-сервісом, кафе, книгарнею і простором для комунікації.

На сторінці Facebook-спільноти оприлюднили кілька фото, як мав би виглядати інтер'єр кінотеатру після реконструкції.

Чим відомий кінотеатр "Зоряний" у Києві?Кінотеатр "Зоряний" розташований на вулиці Московській у Печерському районі Києва.



У 2003-му будівлю за 8,6 мільйона гривень придбала приватна фірма. З 2006-го він тривалий час слугував штабом Партії регіонів, там часто відбувались її з'їзди.



У лютому 2018-го кінотеатр припинив роботу. У травні Київрада проголосувала за повернення кінотеатру громаді Києва.

Дивіться фотопорівняння, як виглядала будівля кінотеатру "Зоряний" у 2013 і як вона може виглядати після реконструкції.

Щоправда, не всі у захваті від візуалізації реконструкції фасаду будівлі. Громадський активіст Тиміш Мартиненко-Кушлянський зауважив, що під час реконструкції лаконічний і колоритний модерністський фасад будівлі просто знищать і "замінять на сучасний скляний курник з натяком на креативність".

Читайте також: