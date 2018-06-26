Як змінився Бенедикт Камбербетч у новій стрічці "Брекзіт": перше фото

Британський кіноактора Бенедикт Камбербетч все частіше бере участь у культових стрічках та серіалах, де легко "приміряє" нові амплуа. Цього разу актор став зіркою нової політичної драми "Брекзіт" про вихід Великобританії з Європейського Союзу.

В мережі вже опублікували перший кадр з майбутньої кінокартини "Брекзіт". 41-річний Бенедикт зіграє роль політика Домініка Каммінгса, який став ідейним натхненником виходу країни з ЄС.

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Бенедикт Кембербетч у ролі Домініка Каммінгса в фільмі "Брекзіт"

Новий образ кіноактора дуже схожий на справжнього політика Домініка Каммінгса.



Домінік Каммінгс та Бенедикт Кембербетч у його ролі

У фільмі також з’являться такі актори як Рорі Кіннер ("Скайфолл", "Чорне дзеркало"), який виконає роль директора з комунікацій Крейга Олівера, а також Джон Хеффернан ("Корона"), який зіграє Меттью Елліотта, – виконавчого директора кампанії за вихід з ЄС Vote Leave. У картині також зіграє Річард Гоулдінг ("Залізна леді"), який виконає роль Бориса Джонсона – міністр закордонних справ Великої Британії. Режисером стрічки став Тобі Хейнз.

Загалом, стрічка розкаже про групу політиків, які намагатимуться завоювати прихильність та голоси британського народу, щоб вийти зі складу Європейського Союзу. Точної дати прем’єри стрічки "Брекзіт" наразі невідомо, але вже в цьому році вона вийде на британському телеканалі Channel 4.