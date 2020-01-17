Як змінився курс гривні щодо долара у 2019 році: неочікувані дані

Українська національна валюта демонструє хороші показники. Після виборів противники чинної влади кричали, що долар буде по 40. Зради не трапилось, а нацвалюта продовжила зміцнення. Як там буде далі наразі невідомо, але за останній рік Україні є чим похвалитись.

Українська гривня за темпами зміцнення національної валюти у світі протягом 2019 року посіла перше місце.

Цікаво! Скільки українцеві треба працювати, щоб заробити статки, як у Ахметова

За 12 місяців гривня зуміла продемонструвати зміцнення щодо долара аж на 19%. За зміцненням на ринку щодо долара гривня зуміла на 7% обігнати російський рубль.



Українська гривня зміцнилася щодо долара на 19%

За минулий рік американська валюта подешевшала для росіян на 12%. На третій сходинці єгипетський фунт – 12%.

У липні цього 2019 курс валют вперше за кілька років опустився нижче ніж на 25 гривень.



Курс долара опустився нижче ніж на 25 гривень

Цікаво, що 37% українців воліє зберігати заощадження у доларах. Кожен п'ятий відкладає гроші у євро і лише 12% українців довіряють гривні.

Дані: Bloomberg

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