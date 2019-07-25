Як змінився Протасів Яр без білбордів: промовисте фотопорівняння

На вулиці Протасів Яр у Голосіївському районі Києва прибрали рекламні конструкції загальною площею майже 1500 метрів квадратних.

Про чергове рекламне "врівноваження" столиці повідомив начальник управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов у своєму Facebook.

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Він зізнався, що взимку неодноразово катався на відомому однойменному гірськолижному спуску у Протасовому Яру. Якось навіть пробував порахувати рекламні конструкції під час спуску.

Донедавна на вулиці Протасів Яр у Києві нараховувалось 37 білбордів загальною площею 1488 метрів квадратних.

Після "прибирання" тут залишилось 19 скролерів (конструкції з системою прокручування зображень, – ред.), які разом займають трохи більше 300 метрів квадратних.

Порівняйте фото, як виглядав Протасів Яр з великою кількістю біл-бордів і як виглядає тепер:

Що передбачають нові правила розміщення реклами?Нові правила розміщення зовнішньої реклами у Києві були прийняті навесні 2017 року. Вони визначають дозволені та заборонені формати конструкцій та їхні розміри. Щити чи сітілайти не повинні перешкоджати пішохідному руху та перекривати знаки дорожнього руху.



Рекламні вивіски мають зникнути з місць, де найчастіше стаються ДТП. Перевірити законність рекламних конструкцій чи повідомити про незаконно встановлені можна на сайті "Київреклама".

У своєму дописі представник КМДА згадав також про резонансну ситуацію навколо забудови у Протасовому Яру.

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