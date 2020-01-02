Як змінився середній розмір платіжки за комуналку

У листопаді 2019 року середня сім'я отримала платіжку на 2 тисячі гривень за комунальні послуги. Ця сума більша у 2,2 рази, ніж у жовтні.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії, у листопаді склали 2044,7 гривень, а у жовтні – 938,9 гривень, повідомили у Державній службі статистики України.

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Заборгованість населення по сплаті за комунальні послуги на кінець листопада 2019 року склала 60,1 мільярдів гривень. Це на 8 мільярдів гривень більше, аніж місяцем раніше.

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Українці заборгували:

26,2 мільярдів гривень за поставки природного газу;

18,9 мільярдів гривень за централізоване опалення і постачання гарячої води;

5 мільярдів гривень за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;

4,2 мільярда гривень за централізоване постачання холодної води і водовідведення;

0,8 мільярда гривень за вивезення побутових відходів;

5 мільярдів гривень за постачання електроенергії.

Загалом у листопаді 2019 року українці сплатили за житлово-комунальні послуги 7,4 мільярда гривень, а за постачання електричної енергії – 3,2 мільярда гривень.



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