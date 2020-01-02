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      Як змінився середній розмір платіжки за комуналку

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      Як змінився середній розмір платіжки за комуналку / ua.news

      У листопаді 2019 року середня сім'я отримала платіжку на 2 тисячі гривень за комунальні послуги. Ця сума більша у 2,2 рази, ніж у жовтні.

      Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії, у листопаді склали 2044,7 гривень, а у жовтні – 938,9 гривень, повідомили у Державній службі статистики України.

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      Заборгованість населення по сплаті за комунальні послуги на кінець листопада 2019 року склала 60,1 мільярдів гривень. Це на 8 мільярдів гривень більше, аніж місяцем раніше.

      Важливо! Як перевірити, чи є ваше прізвище у відкритому реєстрі боржників – читайте тут.

      Українці заборгували:

      • 26,2 мільярдів гривень за поставки природного газу;
      • 18,9 мільярдів гривень за централізоване опалення і постачання гарячої води;
      • 5 мільярдів гривень за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;
      • 4,2 мільярда гривень за централізоване постачання холодної води і водовідведення;
      • 0,8 мільярда гривень за вивезення побутових відходів;
      • 5 мільярдів гривень за постачання електроенергії.

      Загалом у листопаді 2019 року українці сплатили за житлово-комунальні послуги 7,4 мільярда гривень, а за постачання електричної енергії – 3,2 мільярда гривень.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Новини України Комунальні послуги Гроші Тарифи Тарифи на газ Водопостачання Статистика
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