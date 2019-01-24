Як змінився український аграрний експорт у 2018 році: цікаві дані

Український аграрний експорт за результатами 2018 року досяг нового рекорду. Він перевищив 18,8 мільярдів доларів.

Про це повідомляють у прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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Заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева розповіла, що в минулому році левову частку експорту традиційно формували зернові культури, з часткою 38,4%, олії – 23,3% та насіння олійних культур – 10,2%.

За результатами 2018 року аграрний експорт зріс більше ніж на 880 млн доларів порівняно з 2017 роком та сягнув нового рекорду – 18,8 млрд доларів. За цей період відчутно збільшились обсяги експорту продукції АПК на ринки Азії та ЄС,

– додала Трофімцева.

Крім того, Ольга Трофімцева додала, що найбільшими покупцями українських аграрних та харчових товарів в 2018 році стали: Індія, куди було експортовано продукції АПК на понад 1,8 мільрда доларів, Китай – 1,2 мілярда доларів, Нідерланди – 1,2 мілярда доларів, Іспанія – 1,04 мільярда доларів та Єгипет – 888,7 мільйонів доларів.

Також хочу виокремити товари, за рахунок яких відбулось зростання експорту. Йдеться про кукурудзу, пшеницю, насіння ріпаку, макуху, м’ясо та субпродукти птиці, різні олії, тютюн та вироби з нього, яйця, кондитерські вироби тощо,

– підкреслила Трофімцева.

Раніше 24 канал писав, що Україна потрапила до п’ятірки країн, які експортували до Європи найбільше сільськогосподарської продукції у період з жовтня 2017 до листопада 2018 року.