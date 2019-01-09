Як змінювались ціни на первинному і вторинному ринках нерухомості Києва у 2018: порівняння

Що відбувалось із цінами на квадратні метри на первинному і вторинному ринку нерухомості у Києві впродовж 2018-го року.

Раніше 24 канал повідомляв, як змінювались у 2018-му ціни на нерухомість у новобудовах Києва, Львова та Одеси.

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Аналітики порталу "Столична нерухомість" порівняли, яку динаміку показували середні ціни на житло на первинному та вторинному ринках нерухомості столиці минулого року.

Первинний ринок нерухомості Києва 2018

Середні ціни на житло на первинному ринку нерухомості Києва зросли на 2%, або на 480 грн за квадратний метр – до 24 464 гривень за квадрат.

У грудні 2018 року у порівнянні з листопадом ціни на нерухомість на первинному ринку у столиці зросли лише на 0,1%.

Що цікаво, на житло економ-класу у грудні минулого року середня ціна знизилася на 0,6% до 19 319 гривень за метр квадратний, у комфорт-класі – на 0,2% до 22 979 грн/м кв.

Щодо цін на нерухомість бізнес-класу, то тут середня ціна виросла на 1,3% до 35 923 гривень за метр квадратний. Житло преміум-класу здорожчало на 0,4% до 54 096 гривень за квадрат.

За спостереженням експертів, у структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови комфорт-класу – їх 41%.

Частка новобудов економ-класу становить понад чверть – 26%, бізнес-класу – 23%, преміум-класу – 10% від загальної кількості пропозицій.



Ціни на первинному ринку нерухомості Києва у 2018

Вторинний ринок нерухомості Києва 2018

Квартири на "вторинці" Києва також здорожчали.

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Так, у грудні 2018-го середня вартість 1-4-кімнатних квартир становила 1245 доларів за метр квадратний – а це на 0,7% більше, ніж аналогічний показник за листопад 2018-го.

У гривні вартість квадратного метра на столичній "вторинці" зросла майже на 1% до 34 993 грн/м2.

Щодо листопада середня ціна пропозиції 20% квартир низького цінового сегмента збільшилася – на 0,2%, до 19 895 гривень за метр квадратний, в 20% високого – на 1,3%, до 61 230 гривень за квадрат.

У доларовому еквіваленті ціни на квартири в "дешевому" сегменті залишилися без змін – вони зупинились на позначці 708 доларів за метр квадратний.

У "дорогому" спостерігалось здорожчання на 1,1%, до 2 179 доларів за квадрат.



Ціни на житло на вторинному ринку нерухомості Києва у 2018 році