Як змінювався клімат останні 140 років: вражаюче відео NASA
Дослідники з NASA зібрали дані про зміну температури на Землі. При складанні статистики враховувався період за останні 140 років.
Результати дослідження аерокосмічне агентство розмістило на офіційному сайті.
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Науковці продемонстрували аналіз у наочному ролику, який протягом 36 секунд демонструє, що відбувалося з кліматом починаючи з 1880 і закінчуючи 2017 роком.
Як змінювались температурні показники на Землі протягом останніх 140 років – дивіться відео
Аби скласти докладну карту зміни температур науковці використали дані із 6300 метеостанцій, арктичних дослідних об’єктів, буїв та кораблів. З огляду на представлені результати, найбільш спекотним періодом на Землі вважається проміжок часу з 2013 до 2017 року. Експерти пов’язують це із глобальним потеплінням.
Також вчені вважають, що якщо людство втягнулося в боротьбу з мінливим кліматом, яка може привести до катастрофи, час почати відстежувати температурні коливання.
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