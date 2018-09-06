Як змінювався імідж Влада Ями: кумедне фотопорівняння

Талановитий танцівник і член журі розважального шоу "Танці з зірками 2018" Влад Яма не тільки дає поради щодо виконаних па, але й вміло жартує зі своєї зовнішності.

Хореограф опублікував колаж, на якому видно, як змінювався його імідж упродовж життя. На першому знімку Влад Яма постає перед прихильниками ще дитиною, що неабияк потішило людей. На інших фото танцівник показав себе в різні роки життя: учнем з книгою, студентом із зачіскою, учасником шоу "Танці з зірками" та суддею популярного шоу.

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"Еволюція", – лаконічно та кумедно написав Влад Яма.

Про відмінне почуття гумору Влада Ями відомо і з дебютних випусків "Танці з зірками 2018". Його коментарі не тільки стимулюють учасників шоу готуватись до ефірів наполегливіше, але і є якоюсь противагою надто прискіпливій Катерині Кухар. Окрім цього, Влад Яма неодноразово давав майстер-класи просто під час прямого ефіру. Хореограф робив це досить кумедно.

"Нічого особистого. просто робота", – прокоментував Влад Яма курйозне фото з Миколою Тищенко.

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