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Як змінювався імідж Влада Ями: кумедне фотопорівняння

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"Танці з зірками 2018": Влад Яма
"Танці з зірками 2018": Влад Яма / Фото із соцмереж

Талановитий танцівник і член журі розважального шоу "Танці з зірками 2018" Влад Яма не тільки дає поради щодо виконаних па, але й вміло жартує зі своєї зовнішності.

Хореограф опублікував колаж, на якому видно, як змінювався його імідж упродовж життя. На першому знімку Влад Яма постає перед прихильниками ще дитиною, що неабияк потішило людей. На інших фото танцівник показав себе в різні роки життя: учнем з книгою, студентом із зачіскою, учасником шоу "Танці з зірками" та суддею популярного шоу. 

Читайте також: Влад Яма дав пікантний майстер-клас в ефірі "Танці з зірками 2018"

"Еволюція", – лаконічно та кумедно написав Влад Яма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VLAD YAMA (@vladyama_official)

 

Про відмінне почуття гумору Влада Ями відомо і з дебютних випусків "Танці з зірками 2018". Його коментарі не тільки стимулюють учасників шоу готуватись до ефірів наполегливіше, але і є якоюсь противагою надто прискіпливій Катерині Кухар. Окрім цього, Влад Яма неодноразово давав майстер-класи просто під час прямого ефіру. Хореограф робив це досить кумедно.

"Нічого особистого. просто робота", – прокоментував Влад Яма курйозне фото з Миколою Тищенко. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VLAD YAMA (@vladyama_official)

 

"Танці з зірками 2018" 2 випуск дивитись онлайн – виступ Миколи Тищенка і Нани

 

Теги: Новини України LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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