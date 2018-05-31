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Як змінюється голос жінки після народження дитини: відкриття вчених

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Голос жінки знижується після народження малюка
Голос жінки знижується після народження малюка / hdwallpapersrocks.com

Вчені з Британії встановили, що після народження першої дитини у жінки відбувається зниження тональності голосу.

Відповідне дослідження опублікували в журналі Evolution & Human Behavior.

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Причиною цього може бути вплив гормонів, так і підсвідоме бажання звучати більш переконливо, переконана Катаржина Пізанська і її колеги з Сассекського університету.

У дослідженні взяли участь 20 молодих матерів та 20 жінок, які не народжували. Вони зібрали особисті архіви за 10 років: п’ять років до народження малюка і п’ять років після цього.

Вчені виявили, що у середньому голос жінки падає на 5%, що дорівнює 1,3 музичного півтону. Верхня межа знижується на 2,2 півтони.

До слова, ізраїльські вчені у ході дослідження дійшли до висновку, що народжувати від 2 до 4 дітей буде оптимальним для здоров’я жінки.

Теги: Діти Здоров'я Здорове життя дослідження Вагітність і діти
Джерело: 24 Канал
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