Як змінюється голос жінки після народження дитини: відкриття вчених
Вчені з Британії встановили, що після народження першої дитини у жінки відбувається зниження тональності голосу.
Відповідне дослідження опублікували в журналі Evolution & Human Behavior.
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Причиною цього може бути вплив гормонів, так і підсвідоме бажання звучати більш переконливо, переконана Катаржина Пізанська і її колеги з Сассекського університету.
У дослідженні взяли участь 20 молодих матерів та 20 жінок, які не народжували. Вони зібрали особисті архіви за 10 років: п’ять років до народження малюка і п’ять років після цього.
Вчені виявили, що у середньому голос жінки падає на 5%, що дорівнює 1,3 музичного півтону. Верхня межа знижується на 2,2 півтони.
До слова, ізраїльські вчені у ході дослідження дійшли до висновку, що народжувати від 2 до 4 дітей буде оптимальним для здоров’я жінки.