Як змінюється організм жінки під час вагітності

Під час вагітності організм жінки зазнає деяких змін, більшість з них вважається нормою.

У жінки може змінитися чутливість до світла, пише Cosmo.

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Інколи сонце може засліплювати. Це відбувається через те, що очі стають більш чутливими до яскравого світла.

Під час вагітності можуть виникнути проблеми із волоссям, воно може потьмяніти, кінчики можуть сіктися. Все через гормони, вони висушують шкіру.

У жінки може з’явитися аносмія або ж втрата нюху, все через травму носа або генетику. Лікарі вказують й на позитивну сторону – рідше виникає ранкова нудота.

У області грудей може відчуватися, що шкіра стала тоншою. Це відбувається через те, що шкіра може розтягуватися. Лікарі переконують, що нормально, коли жінка у деяких місцях може побачити кровоносні судини.

До слова, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун назвала напої, які можуть викликати ожиріння, діабет 2 типу та карієс у дітей.

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