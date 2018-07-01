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Як змінюється вага жінки залежно від менструального циклу

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Як залежить вага від менструального циклу
Як залежить вага від менструального циклу / supermama.me

Під час деяких днів жінка відчуває втому, фізичні вправи даються важко, а стрілка на вагах зашкалює.

На початку циклу не рекомендують дотримуватися жодних дієт, пише ТСН.

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Через вплив гормонів з організму жінки погано виводиться вода. Саме тому стрілки на вагах можуть показати зайві кілограми. Проте не варто хвилюватися: це не жир. За 5-7 днів обмін речовин відновиться і зайва вода покине організм.

Овуляція є ідеальним часом для зважування. Все тому, що гормональний фон жінки змінюється в бік естрогенів. Зайва вода виведеться і вага повертається до норми.

У період з 15 по 20 день ідеально спалювати зайві калорії. Вага залишається в нормі.

Наприкінці циклу може спостерігатися збільшення ваги на 1-1,5 кілограми.

via GIPHY

У жінок помітні набухання та болісність молочних залоз, пітливість. Якщо людина схильна до набряків. То в цей період потрібно обмежити себе у надмірному вживанні води та солі.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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