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      Як зміцнення гривні вплине на ціни на нерухомість: пояснення експерта

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      Сергій Фурса
      Сергій Фурса / 24 канал

      Курс гривні зростає осінню, до того ж робить це сам і без допомоги Нацбанку. Як таке зміцнення української валюти вплине на купівлю нерухомості чи автомобіля – те, у що часто інвестують звичайні громадяни – розповів фінансовий аналітик Сергій Фурса.

      Якщо з автомобілями ситуація зрозуміла, то що стосується нерухомості – ситуація складніша – зазначив експерт в прямому ефірі 24 каналу. 

      ЦІкаво! Гривна растет, но надолго ли это?

      Фурса пояснив, що ціни на автомобілі прив'язані до далара, і це логічно – адже авто імпортовані.

      Якщо в людей доходи в гривнях, то вони виграють від цього,
      – підкреслив аналітик щодо вигідності купівлі авто.

      Також він додав, що з нерухомістю більш складна історія.

      "Зараз цей оптимізм почав знову штовхати вгору. Останні два-три роки ціни падали або, принаймні, стояли на місці", – сказв Фурса.

      Зараз відмічаємо знову повжавлення попиту, активно люди купують, все розлітається – і ціни знову починають зростати,
      – наголосив експерт.

      Що відомо про зміцнення гривні Американська валюта в Україні дешевшає. І такою дешевою не була впродовж трьох останніх років. Станом на 24 серпня курс долара в Україні впав на 11 копійок. Коштує він 24 гривні 32 копійки.

      Також активно дешевшає євро. Порівняно з 23 серпня – на 23 копійки. Вперше з січня 2016 року він коштує менше 27 гривень.

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      Теги: Новини України Долар-Гривня Долар Гривня Купівля нерухомості Новини нерухомості України Новини нерухомості Євро
      Джерело: 24 канал
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