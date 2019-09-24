Як зміцнення гривні вплине на ціни на нерухомість: пояснення експерта
Курс гривні зростає осінню, до того ж робить це сам і без допомоги Нацбанку. Як таке зміцнення української валюти вплине на купівлю нерухомості чи автомобіля – те, у що часто інвестують звичайні громадяни – розповів фінансовий аналітик Сергій Фурса.
Якщо з автомобілями ситуація зрозуміла, то що стосується нерухомості – ситуація складніша – зазначив експерт в прямому ефірі 24 каналу.
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Фурса пояснив, що ціни на автомобілі прив'язані до далара, і це логічно – адже авто імпортовані.
Якщо в людей доходи в гривнях, то вони виграють від цього,
– підкреслив аналітик щодо вигідності купівлі авто.
Також він додав, що з нерухомістю більш складна історія.
"Зараз цей оптимізм почав знову штовхати вгору. Останні два-три роки ціни падали або, принаймні, стояли на місці", – сказв Фурса.
Зараз відмічаємо знову повжавлення попиту, активно люди купують, все розлітається – і ціни знову починають зростати,
– наголосив експерт.
Що відомо про зміцнення гривні Американська валюта в Україні дешевшає. І такою дешевою не була впродовж трьох останніх років. Станом на 24 серпня курс долара в Україні впав на 11 копійок. Коштує він 24 гривні 32 копійки.
Також активно дешевшає євро. Порівняно з 23 серпня – на 23 копійки. Вперше з січня 2016 року він коштує менше 27 гривень.