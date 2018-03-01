Як зміцнити імунітет в період міжсезоння: корисні поради

З приходом весни багато українців скаржаться на стан здоров'я, відтак десятки людей просиджують годинами в черзі до лікаря. Однак сезонні захворювання можна випередити, якщо вчасно зміцнити імунітет, впевнені лікарі.

У Всесвітній день імунітету, який щороку відзначають 1 березня, редакція 24 Каналу підібрала ефективні способи зміцнення здоров'я та захисту організму від вірусів.

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Якщо запитати людину про методи, які допомагають їй підняти імунітет, то перше, що спадає на думку – це вживання вітамінів. Звісно, препарати допомагають наситити організм необхідними речовинами, однак є й інші способи зміцнення здоров'я, якими варто користуватись кожного дня. А це, як стверджує доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П. Шупика Федір Лапій, здорове харчування, сон та фізична активність.

Коли в організм потрапляє будь-який вірус чи бактерія, імунітет вчиться з ним боротися, потім запам'ятовує його й наступного разу вже має ефективну стратегію для подолання. Сон, здорове харчування і фізична активність – це те, чим ми можемо реально допомогти організму,

– запевняє Федір Лапій.

Збалансоване харчування



Зміцнення імунітету: здорове збалансоване харчування

Першим кроком до зміцненя імунітету є налагодження правильного харчування. Коли організм людини отримує всі поживні речовини з продуктів, вона себе не тільки тримає у відмінній формі, але й загартовується для боротьби з вірусами.

За народними уявленнями, щоденне вживання часнику та цибулі може врятувати імунітет в міжсезоння. Однак лікарі-імунологи запевняють, що такі методи допомагають вже при самому захворюванні, оскільки часник діє на організм як природній антибіотик. Але на імунітет він суттєво не впливає.

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Натомість медик радить: в раціоні кожного українця повинні бути овочі, фрукти, злаки, молочні продукти та м'ясо. Саме ці харчі містять ті речовини, які вкрай необхідні людині щодня. Також вагому роль відіграє водний баланс організму.

Води бажано пити побільше, але насильно цього робити не треба. Бажано скоротити вживання цукру, солі, алкоголю та трансжирів,

– пояснив Федір Лапій.

Здорове харчування: що потрібно їсти щодня – дивіться відео

Для зміцнення імунітету також радять збільшити кількість цитрусових, споживати волоські горіхи (не більше, ніж поміщається на долоні), родзинки або виноград, сік горобини. Ці продукти діють на організм як імуностимулятори. Окрім цього, таку ж властивість має мед.

Здоровий сон



Зміцнення імунітету: дієві поради

Окрім збалансованого харчування, важливу роль відіграє відпочинок. Кожна людина повинна спати щонайменше 7 – 8 годин. Бажано мати певний графік – засинати та прокидатись о тій же годині. В такому разі організм працюватиме, як годинник, а імунітет не буде давати слабинку.

Відомий лікар Євген Комаровський також радить перед сном провітрювати кімнату та зволожувати приміщення.

Не варто перегріватись і захаращувати кімнату різними накопичувачами пилу. Температура і вологість в приміщенні повинні бути оптимальними, прохолодними і не жаркими,

– стверджує Євген Комаровський у відеоуроках.

Фізичне навантаження

Не дарма в прислів'ї кажуть: "Рух – це життя". Саме фізична активність впродовж дня допомагає зміцнити імунітет. При цьому, чим більше людина рухається – тим краще для здоров'я.

За словами Федора Лапія, не важливо, яким саме спортом займається людина: чи вона бігає, чи їздить на велосипеді, чи просто багато ходить – активний спосіб життя позитивно впливає на імунітет. Активне навантаження дуже корисно давати після прокидання – робити ранкову розминку чи бігати.

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Цікаво, що навіть захворювання можуть принести користь організму, адже в людини виробляються захисні механізми, здатні в подальшому подолати таку ж загрозу.

Імунітету необхідні навантаження. Так само, як м'язи тренуються від фізичних навантажень, імунітет тренується від контактів з мікроорганізмами,

– стверджує Федір Лапій.

Попри ці поради лікар-імунолог застерігає: все потрібно робити в міру. Адже надмірне споживання, хоч і корисних продуктів, які мали б зміцнити імунітет, може зашкодити. Зокрема, призвести до алергічної реакції. Відтак для зміцнення імунітету слід підходити з розсудливістю.