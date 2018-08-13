Як зміцнити стосунки у шлюбі: 4 ефективних правила

Психолог з Пенсільванського університету Сюзі Пілеггі Павелскі та її чоловік Джеймс Павелскі назвали основні правила для зміцнення стосунків в шлюбі.

Пара присвятила 10 років вивченню позитивної психології, пише портал "Наша Мама".

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1. Потрібні звички

Партнери повинні виробити звичку допомагати один одному, позитивно мислити, накопичувати спільний життєвий досвід. Вони також повинні підтримувати емоційні сили один одного.



Допомагайте один одному

2. Працюйте над стосунками

Стосунки – це м’яз у нашому тілі. Тому щоб він не втрачав вигляд, його потрібно постійно тренувати. Так і зі стосунками. Якщо ж над ними постійно працювати, то вони будуть такими ж сильними, як тіло після регулярних занять.

3. "Ні" конкуренції

У стосунках не варто конкурувати з партнером. Натомість спробуйте об’єднати зусилля для досягнення спільної мети, а також рухайтеся в одному напрямку.



Не конкуруйте з партнером

4. Насолоджуйтеся стосунками

Позитивна психологія здатна допомогти партнерам насолоджуватися кожною хвилиною, проведеної разом. У важкі часи потрібно поважати один одного. Варто також розуміти, що партнер – це унікальна особистість, з якою у вас є відмінності, але від цього ваш союз ставатиме міцнішим.