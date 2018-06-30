Як зміцнити здоров'я серця без ліків: відповідь вчених

Відчуття тривоги і стрес збільшують рівень запальних процесів, що викликають проблеми з серцем та іншими органами. І саме медитація, за словами науковців, має благотворний вплив на емоційний стан людини. І щоб бачити результат, достатньо всього однієї години такої практики.

Вчені з Технологічного університету Мічигану на засіданні Американської психологічної спільноти представили результати досліджень щодо впливу медитації на здоров'я людини, передає Тelegraf.

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Результати вчергове підтвердили, що лише один сеанс медитації протягом години зменшить рівень тривожності і стресу у серці.

Зараз програми усвідомленої медитації почали набирати популярності, адже вони допомагають справлятися з симптомами депресії.

Психологи і психіатри почали практикувати прописувати своїм пацієнтам сеанси медитації як перший засіб захисту від тривоги та депресії.

Під час експерименту вчені з'ясували, що в учасників дослідження завдяки медитації зменшувався рівень механічного стресу в артеріях, мозку і нирках, що запобігало підвищенню артеріального тиску.

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