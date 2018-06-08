Як змусити себе прокидатися зранку: корисні поради

Прокидатися зранку і зробити багато корисних справ – річ не з легких, особливо для тих, хто любить посидіти до 2-3 ночі.

Головну роль у цьому грають вік і стать, пише "Единственная".

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Після 30 людям зранку прокидатися набагато легше. А якщо до цього додати кілька важливих факторів – фізичне та психічне здоров’я, екологію та образ життя – то можна прокидатися о 5 ранку.

Навіть якщо у людини генетична пристрасть до нічного життя, то її можна здолати. Для цього спробуйте змінити спосіб життя – орієнтуватися по сонцю – спробуйте розпланувати свої справи відповідно до світового дня. Ввечері виключайте будь-яке джерело світло, можна відкласти техніку, до прикладу, телефони та комп’ютер.



Якщо людина наполегливо прагне прокидатися зранку, то у той час, коли потрібно спати, спробуйте забрати всі подразники. Сон має тривати до сходу сонця. Можна також створити власний ритуал, який допоможе швидше прокинутися – зарядка, контрастний душ чи улюблена пісня на всю гучність.

До слова, вчені зі Швеції встановили зв’язок між тривалістю життя та тривалістю сну. Вони виявили, що звичка відсипатися до полудня на вихідні позитивно впливає на організм людини.

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