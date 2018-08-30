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Як змусити себе займатись спортом: ефективні лайфхаки від Маші Єфросиніної

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Як змусити себе займатись спортом
Як змусити себе займатись спортом / Фото з вільних джерел

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна активно веде свій блог в мережі, в якому ділиться з підписниками корисними лайфхаками. Тепер зірка дала поради, як змусити себе займатись спортом.

Маша Єфросиніна може похизуватись стрункою фігурою. Однак це результат копіткої праці в спортивному залі, який зірка щодня відвідує. Для всіх підписників, які досі сидять на дивані та скаржаться на свої форми, або тих, хто мучить себе неправильними дієтами, Маша Єфросиніна записала окремий ролик, в якому відверто розповіла, як змусити себе займатись спортом.

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1. Придбайте абонемент в спортзал

Першим кроком до заняття спортом є купівля абонементу в спортивний зал. Однак часто інші витрати змушують людину відкласти цю процедуру. Тому Маша Єфросиніна радить замовити собі такий подарунок на день народження, або інше знакове свято. При цьому, друзі чи кохана людина повинні періодично запитувати, які результати тренувань та чи цей абонемент вже активовано. Таким чином це стимулюватиме регулярно навідуватись до спортивного залу. 

2. Визначте свій біологічний час

Не всім людям комфортно займатись спортом зранку, або ж ввечері. Відвідайте спортивний зал кілька разів в різний час доби та подивіться, коли тренування буде проходити найбільш комфортно. 

Зрозумійте для себе дуже важливу річ – коли у вас впродовж доби найбільша активність. У мене, наприклад, це ранок, Я йду тренуватись о 10 – 11 годині, тоді в мене пік активності. Цей пік активності дозволяє витрачати більше енергії, при цьому виробляючи її ще більше. Якщо я йду не в свій біологічний час в спортивний зал, я нічого не можу зробити,
– пояснила Маша Єфросиніна. 

 

3. Приваблива спортивна форма

Для жінок завжди важливо, як вони виглядають. Тому навіть похід до спортивного залу – це справжній ритуал. Маша Єфросиніна радить використати це на користь занять спортом – придбайте спортивну форму, в якій ви відчуватимете себе комфортно. Це стимулюватиме вас до тренування. 

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4. Визначте своє навантаження

Не всім людям подобаються кардіовправи, або ж фітнес, чи йога. Тому варто для себе визначити, який вид спорту вам найбільше подобається та підходить. Для цього слід випробувати кілька з них та зробити для себе висновок. 

 

5. Укладіть парі

Маша Єфросиніна переконана, що найдієвішим стимулом розпочати тренування є укладене парі з другом чи коханою людиною. При цьому варто домовитись про якусь суму для переможця, бажання отримати яку власне і допоможуть подолати всі страхи перед спортзалом. Телеведуча запевнила, що ще жодна людина не відмовилась від такого парі та таким чином ввела в свої будні щоденні тренування.

Дивіться відеоблог Маші Єфросиніної про те, як почати займатись спортом:

 

Теги: LifeStyle Поради Маша Єфросиніна Фітнес
Джерело: 24 Канал
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