Як знищити Росію, – план Rand Corporation

Аналітичний центр Rand Corporation розробив стратегічний план протистояння США і Росії.

Змусьте суперника піти на безрозсудне виснаження сил і ресурсів, щоб спочатку вивести його із рівноваги, а потім знищити. Це не опис прийому із дзюдо, а стратегічний план проти Росії, розроблений Rand Corporation, найвпливовішим аналітичним центром у США. Маючи у своєму складі кілька тисяч експертів, Rand Corporation є найнадійнішим у світі джерелом розвідувальної інформації та політичної аналітики для лідерів США та їхніх союзників, пише сайт Voltairener.

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Rand Corporation пишається тим, що зробила свого часу внесок у розробку довгострокової стратегії, яка дозволила Сполученим Штатам виграти "холодну війну", змусивши Радянський Союз спалювати свої економічні ресурси в топці стратегічного протистояння. Саме ця перевірена часом модель стала джерелом натхнення для нового плану під назвою "Виснаження та дестабілізація Росії".

На думку аналітиків компанії, Росія залишається потужним суперником Сполучених Штатів у кількох фундаментальних сферах. Щоб подолати суперника, США та їхнім союзникам доведеться проводити довгострокову стратегію, яка базується на використанні вразливих місць Росії. Так, Rand Corporation аналізує різноманітні засоби, за допомогою яких можна дестабілізувати Росію, зазначаючи для кожного з них вірогідність успіху, вигоди, витрати та ризики для США.

Аналітики Rand Corporation вважають, що найбільша вразливість Росії пов'язана з її економікою, яка характеризується надмірною залежністю від експорту нафти та газу. Прибуток від цього експорту може бути зменшений шляхом посилення економічних санкцій і нарощування експорту енергоносіїв зі Сполучених Штатів. Мета полягає в тому, щоб зобов'язати Європу скоротити імпорт російського трубопровідного газу та замінити його скрапленим природним газом, який транспортують морем з інших країн.

Ще одним способом дестабілізації російської економіки у довгостроковій перспективі є стимулювання еміграції кваліфікованих кадрів, особливо, молодих росіян з високим рівнем освіти.

В ідеологічному та інформаційних секторах необхідно буде всіма засобами заохочувати внутрішні розбіжності і одночасно підривати імідж Росії у зовнішньому світі, виключаючи її з числа учасників міжнародних форумів, а також бойкотуючи міжнародні змагання та інші заходи, які вона організовує.

У геополітичному секторі подальше озброєння України дозволило б використовувати центральну точку зовнішньої вразливості Росії, але цей вплив потрібно буде ретельно розрахувати, щоб тримати Росію під тиском, не скочуючись у великий воєнний конфлікт, у якому вона переможе.

У військовому секторі США могли б отримати більші переваги за низьких витрат і ризиків, збільшивши чисельність сухопутних військ і країн НАТО, які виконують антиросійські функції.

Крім того, Сполучені Штати могли б досягнути високої вірогідності успіху і значних переваг за помірних ризиків за рахунок інвестицій, здебільшого, у стратегічні бомбардувальники і ракети великого радіусу дії, спрямовані проти Росії.

Вихід із Договору про РСМД і розгортання в Європі нових ядерних ракет середньої дальності, націлених на Росію, призведе до підвищення вірогідності успіху, але також супроводжуватиметься значним ризиком. Відкалібрувавши кожен із можливих варіантів, щоб отримати бажаний ефект, зазначають аналітики Rand Corporation, США змусять Росію врешті заплатити найвищу ціну за конфронтацію. Проте, й Штатам також доведеться інвестувати колосальні ресурси, які вони, відповідно, будуть змушені перерозподілити з інших напрямків. Це також означає неминуче значне нарощування військових витрат США та інших країн НАТО за рахунок соціальних програм.

Таке майбутнє, заплановане компанією Rand Corporation, найвпливовішим аналітичним центром "глибинної держави". Інакше кажучи, прихованим центром реальної влади, яка перебуває в руках економічної, фінансової та військової олігархії, яка визначає стратегічний вибір не тільки Сполучених Штатів, але й усього західного світу. "Варіанти", викладені в плані, насправді є не більш ніж версіями однієї і тієї ж стратегії війни. А ціну за ризики і жертви цієї війни платитимемо всі ми.

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