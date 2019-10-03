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      Як знизити корупцію на митниці: Дубілет анонсував рішення, що коштує 1 гривню

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      Дубілет анонсував запуск системи, яка допоможе "знизити корупцію на митниці"
      Дубілет анонсував запуск системи, яка допоможе "знизити корупцію на митниці" / Соцмережі

      Український Кабінет міністрів упродовж поточного тижня планує запустити єдиний бізнес-процес, завдяки якому вдасться знизити рівень корупції на митниці. Це обійшлося державі лише в 1 гривню.

      Як зауважив міністр Кабміну Дмитро Дубілет, в Україні є цікава практика, а саме те, що різні силові структури (СБУ, ДБР, МВС тощо) можуть надсилати митникам так звані орієнтування. Відповідно до них, митники є зобов'язаними оглядати вантажі "підозрілих" компаній.

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      "Часто це спосіб банального вимагання хабарів. Адже будь-яка зупинка вантажу – це прямі збитки для бізнесу. Особливо, якщо ці огляди йдуть суціль, поки це орієнтування не знімуть", – наголошує посадовець.

      Дубілет пояснює, що ледь не кожен співробітник СБУ, до прикладу, з Житомирської області, може надіслати таке орієнтування на київську компанію, яка везе вантаж через Львівську митницю. І здебільшого ці орієнтування можуть бути абсолютно безпідставними, з посиланням на якісь "ліві" кримінальні справи.

      Ми запускаємо досить просте рішення. На базі iDoc ми створили єдиний бізнес-процес. Силовики зможуть подавати орієнтування тільки в електронній формі, за заданою формою з узгодженням заданих людей у центральному офісі. І на стороні митниці такі запити прийматимуть тільки з цього процесу. Ми розраховуємо, що це призведе до різкого зниження таких запитів. А ті запити, які все ж будуть приходити, будуть ретельно аналізуватися централізовано, наскільки вони мають підстави, а також як скоро їх можна знімати,
      – підкреслив міністр Кабінету міністрів.

      За словами Дубілета, держава взяла собі на баланс iGov лише за 1 гривню, і може запускати подібні проекти за кілька тижнів і безкоштовно.

      Що таке iDoc? Це документообіг, створений на базі iGov.

      Що таке iGov? Це портал державних послуг, тобто тут зібрано адміністративні послуги, які надають громадянам та бізнесу. Цей проект створили волонтери з усієї України, проте згодом його було передано державі. Мета iGov – перемога над корупцією в Україні та переведення всіх можливих державних процедур в прозорий, якісний і ефективний електронний формат.

      Керівник Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що це виключно централізований і електронний обмін інформацією.

      На основі iDoc розроблено систему, завдяки якій тільки через центральні апарати відповідних держорганів будуть надсилати повідомлення встановленого зразка. Немає обгрунтувань «стопу». На контроль суб‘єкта можуть ставити лише на 3 місяці – це не може бути позасудовим методом покарань чи затримок зовнішньоекономічної діяльності. Буде повний реєстр і обрахунок ефективності цих повідомлень, і жодної самодіяльності,
      – каже він. 

      Цікаво! Нефьодов назвав головні пріоритети митниці на 2020 рік

      За його словами, спершу система працюватиме напів автоматично, а потім її буде переведено в режим виключно пакетів, підписаних електронним цифровим підписом.

      Раніше Президент України Володимир Зеленський наголошував, що до кінця 2019 року проблеми з контрабандою на українській митниці буде повністю вирішено. За його словами, станеться це після реформи митної та податкової служб.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Державна митна служба Корупція Дмитро Дубілет Максим Нефьодов
      Джерело: 24 Канал
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